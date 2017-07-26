Где спрячется Саакашвили после позора на Украине

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили после лишения украинского гражданства уедет в США ждать "спецназначения". Об этом заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин.

"Я не думаю, что для него это (лишение гражданства. – Прим.Ред.) большая проблема", – цитирует политолога RT. Эксперт отметил, во время своего пребывания на Украине он использовал все предоставлявшиеся ему возможности, а теперь убедительно строит из себя "сбитого летчика".

По словам Мухина, все попытки Саакашвили создать серьезную политическую кампанию пока не увенчались успехом, и вряд ли будут успешны в дальнейшем. "Он отыгранный материал", – сказал аналитик. В то же время он отметил, что бывший президент Грузии вряд ли вернется на родину.

Напомним, о лишении политика украинского гражданства сообщил на своей странице в Facebook в среду, 26 июля, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Парламентарий явно порадовался этой новости, заявив, что "гастроли грузинского цирк-шапито" затянулись, начав угрожать украинскому государству. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", – поглумился депутат.

Стоит отметить, что проблемы у Саакашвили на Украине начались еще в конце прошлого года. Политик позволил себе ряд критических замечаний в адрес президента Петра Порошенко, после чего, считают многие эксперты, попал в стан его врагов.





По некоторым сведениям, именно из-за этого минюст Украины отказал Саакашвили в регистрации его партии "Движение новых сил". Неудивительно, ведь ее политическая платформа строится на противостоянии главе государства и его окружению, которое бывший грузинский лидер неоднократно обвинял в потворстве коррупции.

Наивысшим карьерным взлетом Саакашвили на Украине оказалось его назначение на должность главы Одесской области в мае 2015 года. Однако продержался на этом посту одиозный политик недолго: уже в ноябре 2016 года он был вынужден со скандалом уйти в отставку.

Тем не менее, на родину опальный политик возвращаться не пожелал. В Грузии его обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.

