Порошенко грозят утопить ради сбежавшего в США Саакашвили

Украинцев призвали выйти на Майдан протестовать против решения президента Петра Порошенко о лишении гражданства бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Более того, украинского лидера пригрозили утопить в золотом унитазе.

"В очередной раз президентом была цинично попрана Конституция Украины. 27 июля в 13:30 собираемся на майдане Незалежности. Я очень надеюсь, что вы все найдете время прийти", – обратилась к подписчикам на своей странице в Facebook активист Евромайдана Елизавета Богуцкая.

Она заявила, что у людей "нет сил больше терпеть", поэтому пора приступать к активным действиям. "Порошенко! ...Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", – написала она.

Вместе с тем соратники Саакашвили раскрыли информацию о месте его нахождения. По их словам, политик сейчас в США. Однако дату его возвращения на Украину они сообщать не пожелали. "Это нам неизвестно", – заявили в партии Саакашвили "Движение новых сил".





Стоит отметить, что в политическом поле Украины активно отреагировали на лишение бывшего президента Грузии гражданства Незалежной. Так, по словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – позор для страны.

"Это грязная политика, которую нынешняя власть во главе с президентом Петром Порошенко совершает по отношению к своим оппонентам", – прокомментировала она решение главы государства. По ее словам, у Порошенко сейчас единственная цель – любыми путями удержаться у власти.

О лишении бывшего грузинского лидера украинского гражданства стало известно в среду, 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он явно порадовался этой неожиданной для многих новости, заявив: "гастроли грузинского цирка шапито" затянулись, что угрожает украинскому государству. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", – поглумился над Саакашвили парламентарий.

