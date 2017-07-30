Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским
Скандальное заявление президент Украины сделал в социальной сети Facebook. "В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник – Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", – написал политик, сопроводив сообщение хештегом местных националистов #GloryToUkraine (Слава Украине – Прим. ред.).
Пользователи социальных сетей были возмущены действиями Порошенко. Политику напомнили, что Айвазовский считается художником армянского происхождения. Более того, деятель искусства родился на территории Российской империи.
Порошенко по случаю 200-летия Айвазовского призвал чтить украинское наследие.— Кремлёвский след (@igiz4) 30 июля 2017 г.
Но за что бы ни брались евроукры, всегда выходит одно — зрада. pic.twitter.com/x7Bm6HLerD
"Ловко же свин примазывается к чужим заслугам" – пишет один комментаторов. Другой пользователь предположил, что и Чингачгук Большой Змей мог в понимании Порошенко оказаться украинцем.
Это сделало мой день ��"Порошенко по случаю 200-летия Айвазовского призвал чтить украинское наследие,ведь художник родился в Феодосии"— Markeyev (@Sigi_MS) 30 июля 2017 г.
Напомним, Айвазовский считается наиболее выдающимся художником армянского происхождения XIX века. Он известен в первую очередь как живописец-маринист. Деятель искусства долгое время работал при Главном морском штабе Российской империи.
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