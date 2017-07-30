Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским

Президент Украины Петр Порошенко решил почтить память великого русского художника Ивана Айвазовского. Политик приписал художника к культурному наследию Незалежной, за его высмеяли в социальных сетях.

Скандальное заявление президент Украины сделал в социальной сети Facebook. "В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник – Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", – написал политик, сопроводив сообщение хештегом местных националистов #GloryToUkraine (Слава Украине – Прим. ред.).

Пользователи социальных сетей были возмущены действиями Порошенко. Политику напомнили, что Айвазовский считается художником армянского происхождения. Более того, деятель искусства родился на территории Российской империи.

Порошенко по случаю 200-летия Айвазовского призвал чтить украинское наследие.

Но за что бы ни брались евроукры, всегда выходит одно — зрада. pic.twitter.com/x7Bm6HLerD — Кремлёвский след (@igiz4) 30 июля 2017 г.

"Ловко же свин примазывается к чужим заслугам" – пишет один комментаторов. Другой пользователь предположил, что и Чингачгук Большой Змей мог в понимании Порошенко оказаться украинцем.

Это сделало мой день ��"Порошенко по случаю 200-летия Айвазовского призвал чтить украинское наследие,ведь художник родился в Феодосии" — Markeyev (@Sigi_MS) 30 июля 2017 г.

Напомним, Айвазовский считается наиболее выдающимся художником армянского происхождения XIX века. Он известен в первую очередь как живописец-маринист. Деятель искусства долгое время работал при Главном морском штабе Российской империи.