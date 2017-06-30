Равнодушный Порошенко наплевал на просьбы украинцев

Петр Порошенко отказался снять блокировку с российских соцсетей. Несмотря на петицию, подписанную на президентском сайте более чем 25 тысячами украинцев, "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru и другие сайты останутся под запретом.

Петр Порошенко сообщил соотечественникам, что отмена блокировки российских интернет-ресурсов невозможна. По словам украинского президента, соцсети "широко используются спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения информационных операций против Украины и ее граждан". Доказательством необходимости блокировки стала вирусная атака на украинские компьютерные сети вируса Petya, отметил Порошенко.

Запрет доступа к российским соцсетям от Mail.Ru и сервисам компании "Яндекс" был введен на Украине 16 мая 2017 года. Граждане направили главе государства петицию с просьбой отменить блокировку, но получили отказ. Впрочем, продвинутые пользователи давно ходят в Рунет, используя специальные дополнения к браузерам.

Как писали Dni.Ru, с позицией Киева относительно российских интернет-ресурсов, в том числе соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", согласны даже в НАТО. Блокировка является вопросом безопасности, а не свободы слова, сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса. "Украинское правительство четко дало это понять", – подчеркнули там.

В организации отметили, что Брюссель работает с Киевом над "усилением реформ", которые включают в себя вопрос демократии и прессы. "Мы верим в приверженность Украины международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов", – добавили в НАТО.

Уникальное фото:

Советские военачальники планируют наступательную операцию по картам Яндекс. pic.twitter.com/eh1Xx5v81e — Голос Мордора (@spacelordrock) 17 мая 2017 г.

Между тем решение Порошенко вызвало шквал критики в Европе. Например, в Берлине назвали санкции Киева не соответствующими европейским ценностям.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, позиция Европы относительно этого вопроса должна быть жесткой и бескомпромиссной. "Совершенно очевидно, что иллюзии, которые были, а у некоторых европейских политиков до сегодняшнего дня присутствуют, – они рассеиваются", – отметил он.