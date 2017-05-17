Запад поддержал диктаторские замашки Порошенко

В НАТО согласились с позицией Киева о том, что блокирование на Украине российских интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", является вопросом безопасности, а не свободы слова. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

"Украинское правительство четко дало понять", – заявили в организации. Как отметили в Североатлантическом альянсе, Брюссель работает с Киевом над "усилением реформ", которые включают в себя вопрос демократии и прессы. "Мы верим, в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов", – цитирует представителей НАТО ТАСС.

Напомним, во вторник, 16 мая, решением президента Украины Петра Порошенко на территории страны заблокированы некоторые крупные российские интернет-ресурсы. В их числе популярные социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". И это несмотря на то, что численность пользователей этих двух сайтов на территории Украины составляет более половины населения страны – порядка 25 миллионов человек.

Кроме того, граждане Незалежной отныне не смогут воспользоваться также сервисами Mail.ru и "Яндекса". Также им недоступны сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Ограничения введены в рамках вступившего в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Срок действия запрета составляет три года.

Многие граждане на Украине и за ее пределы встретили эту инициативу крайне отрицательно. По их мнению, ограничение свободы доступа в Сеть ведет к еще большему сосредоточению власти в руках президента Порошенко и установлению настоящей диктатуры в стране.



Впрочем, эксперты сомневаются в возможности украинского руководства обеспечить полную блокировку указанных ресурсов. "Это крайне проблематично и это подтверждается нашими коллегами на Украине, которые уже начали пользоваться инструкциями по обходу запретов", – заявил ранее директор по внешним коммуникациям компании СПб-ТВ, эксперт в области интернета и социальных сетей Денис Перепилицын.

Что касается вариантов обхода, то специалист отметил, что есть несколько самых распространенных вариантов. Во-первых, это браузер Tor, который позволяет разблокировать нужные ресурсы. "Кроме того, это VPN-подключение, позволяющее выходить в Сеть с разных IP-адресов. Это самые банальные способы. Если же люди пользовались запрещенными теперь сайтами с мобильных устройств, то здесь все еще проще, поскольку на той же операционной сети Android есть немало приложений, установка которых дает возможность посещать заблокированные ресурсы", – сказал Перепилицын.

