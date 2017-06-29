В Киеве признали провал Порошенко

Нынешняя украинская власть во главе с президентом Петром Порошенко довела население страны до состояния нищеты. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил видный пропагандист Майдана Дмитрий Гордон.

По его словам, обнищание украинцев выгодно руководство страны, поскольку в таком случае людьми "легче управлять и манипулировать". "Когда человеку не на что кушать, его легко купить", – заявил он.

Примечательно, что в конце мая этого года Верховная рада отказалась принимать законопроект об улучшении социальных гарантий жителям страны. Таким образом, парламентарии отказали украинцам в законодательной гарантии прибавки к пенсиям и зарплатам.

И это на фоне продолжающегося падения уровня жизни, которое признают сами власти. Так, министр социальной политики Украины Андрей Рева ранее заявил, что неутешительная для украинцев экономическая динамика сохранится еще долгое время.





Мало того, что гражданам страны не светит индексация заработной платы и пенсий, продолжается рост на коммунальные, транспортные и иные услуги. Так, с 1 июля 2017 года тарифы на содержание домов в одном только Киеве вырастут в 1,5-2 раза.

Кроме того, с начала июля вырастут цены и на электроэнергию. Нацкомиссия утвердила на второе полугодие 2017 года оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353.66 гривен за мегаватт в час, что на 2% больше предыдущего тарифа.

Рост тарифов на энергетику естественным образом потянет за собой удорожание проезда на общественном транспорте. Уже с 15 июля на Украине будет повышена стоимость пользования автобусами, троллейбусами и трамваями, а также метрополитеном. Подскочит цена и на пригородных железнодорожных перевозках.

Стоит отметить, что последний раз тарифы для украинцев повышались в июле прошлого года. Тогда в два раза были увеличены цены на воду, электроэнергию и отопление, что вызвало шок со стороны рядовых потребителей. Если в июне 2016 года украинцы платили 40,9 гривны за кубометр горячей воды, то с ростом тарифов цена на увеличилась до 83,1 гривны.

В правительстве Владимира Гройсмана на возмущение людей предложили им просто смириться с новыми ценами. Тем не менее, лишь каждый десятый житель страны может без проблем оплатить полученные квитанции, а каждый второй вынужден оформлять для этого соответствующую субсидию.

