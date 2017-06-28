Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности

Петр Порошенко ищет виновных в сложившейся на Украине ситуации, не желая брать на себя ответственность за собственные ошибки. Такое поведение – признак инфантилизма, заключают наблюдатели.

Президент Украины и сам – "порождение Советского Союза". Так что, обвиняя СССР во всех бедах своей страны, Порошенко демонстрирует политический инфантилизм, считает Вадим Колесниченко. Украинский лидер фактически признает себя негодным правителем, уверен политик.

Ранее президент Украины, отвечая на вопросы журналиста французской газеты Le Figaro, объяснил высокий уровень коррупции в своей стране советским менталитетом. "Она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого", – заявил Порошенко.

"Когда маленький мальчик либо маленькая девочка в чем-нибудь провинится – напакостит, нарисует на стенках, разольет еду, испачкает руки – он же никогда не говорит, что это "я сделал, извини, я виноват", он говорит: "Это не я, это кто-кто пришел с улицы, это Баба-яга". Так и здесь", – сказал в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По мнению политика, Порошенко пытается сохранить собственное реноме, однако инфантильность ему мешает. "Он и сам является порождением Советского Союза… Таким образом он подтверждает, что Украина ему досталась "случайно", и он, как нарост на теле Украины, приносит неприятности. Но признать этого не может, и это его пугает. Поэтому самый простой способ, с точки зрения детской психологии, – обвинить кого-то в том, что ты являешься негодным правителем, негодным президентом и неудачным гражданином собственного государства", – сказал Колесниченко.

О том, что Петр Порошенко – негодный правитель, все чаще говорят и в Верховной раде. В частности, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова заявила, что терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя. С ней согласны представители еще нескольких фракций украинского парламента, которые готовятся запустить процедуру импичмента.