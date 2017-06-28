Порошенко свалил на СССР вину за коррупцию на Украине

Украинской власти удалось добиться блестящих, по мнению Порошенко, результатов в борьбе с коррупцией. Однако президент считает, что тормозят процесс люди, помнящие советское прошлое.

Петр Порошенко, находясь во Франции, издалека увидел корни проблемы коррупции на Украине. В интервью газете Le Figaro украинский глава заявил, что во всем виновато советское прошлое и тогдашняя "система коррупции, глубоко укорененная в обществе и в умах каждого", пишет lenta.ru. При этом страна занимает первое место в списке государств с наиболее коррумпированным бизнесом.

Петру Порошенко тяжело реформировать страну, находящуюся в состоянии войны. "Непросто проводить реформы в воюющей стране. Однако это именно то, что мы сумели сделать. Нам удалось стабилизировать инфляцию, восстановить экономический рост и снизить бюджетный дефицит", – сказал украинский верховный главнокомандующий, от решения которого прямо зависит прекращение вооруженного конфликта.

Риторика Порошенко стала резче после визита к американскому президенту. И хотя встреча длилась оскорбительно мало, президент Незалежной успел за эти несколько минут разглядеть особое внимание Трампа к происходящему на Украине.

"Я думаю, что он уделяет особенное внимание Украине. Почему? Потому что среди всех международных проблем, с которыми он сталкивается, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конфликт на востоке Украины легко разрешить", – отметил украинский президент.

Порошенко отдельно подчеркнул, что увидел "решительный" настрой Трампа во время их короткого свидания. Что украинский глава собирается делать с "не такими" гражданами Украины, помнящими жизнь при СССР, президент уточнять не стал.