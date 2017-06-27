Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным

Соратники украинского лидера Петра Порошенко из "партии ястребов" в лице секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова отходят от радикальной риторики. Причиной этому стала недавняя поездка президента Украины в Вашингтон, где он не смог заручиться ожидаемой поддержкой со стороны Белого дома.

На днях Аваков заговорил о так называемом гибридном мире, в условиях которого Киев пойдет на завершение войны в Донбассе и будет вынужден решать накопившиеся социальные проблемы. "Все изменилось после визита Петра Порошенко в США: понимая, что вопрос Украины для Трампа – периферийный и той опеки, которая была при Обаме, уже не будет, радикалы стремятся снизить градус риторики и антироссийский настрой", – цитирует политолога Андрея Золотарева украинское издание "Вести".

Напомним, Петр Порошенко 20 июня посетил Вашингтон, где встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и главой Белого дома Дональдом Трампом. Несмотря на то что до начала визита украинская пресса разрекламировала его как ключевой во взаимоотношениях Киева и Вашингтона, на деле Порошенко был оказан явно не тот прием, на который он надеялся.

Украинский лидер пытался делать хорошую мину при плохой игре, описывая встречу с Трампом как часть "значимого визита", но в Белом доме дали понять, что он туда просто "заскочил", прокомментировали в американском National Public Radio. "Украина обеспокоена, что усилия администрации Трампа по улучшению отношений с Россией могут навредить ее собственным отношениям с Вашингтоном", – говорится в материале издания.

Порошенко оказали достаточно холодный прием, передает телеканал CNN. Возможно поэтому в ходе беседы с Трампом он заметно нервничал, будто находился в состоянии сильного испуга. В том числе за свое политическое будущее.



Как отметил бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник, единственное, чего Порошенко удалось добиться от Трампа, – договоренности о покупке угля и сжиженного природного газа у Соединенных Штатов. "В 2014 году была и красная дорожка, и сам Порошенко потом давал интервью на территории Белого дома. А теперь, понятно, никакой красной дорожки. И еще сказали: интервью дашь вон там, за забором… То есть указали на его место", – подчеркнул бывший народный депутат.

