Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с украинской диаспорой у памятника Анне Ярославне во Франции сделал новую провокацию. Он "присвоил" младшую из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого.

Вместе с возложением цветов к памятнику супруги французского короля Генриха I и королеве Франции Анне Ярославне, Порошенко обвинил Россию в попытках "украсть историю".

Украинский президент известен своей любовью к переписыванию истории. Так, он продолжает утверждать, что Анна – Киевская, несмотря на то, что согласно наиболее ранним источникам, ее называли Анна Русская.

"И даже когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим", - заявил украинский лидер. "Весь мир теперь будет знать Анну как Анну Киевскую и символ партнерских отношений между Францией и Украиной, между Парижем и Киевом", – цитирует главу государства его официальный сайт.

Кроме того, он отметил, что тот факт, что встреча с ним президента Франции Эммануэля Макрона прошла "практически первой" после парламентских выборов в стране, является демонстрацией важности отношений с Украиной для нового французского руководства.

Как писали Dni.Ru, аккаунт Украины в Twitter вступил в перепалку с представителями российского МИДа, пытаясь доказать принадлежность княжны к украинскому этносу. Порошенко же разразился обвинениями в адрес Москвы о том, что она якобы хочет "похитить киевлянку Анну Ярославну в российскую историю".