Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной
Вместе с возложением цветов к памятнику супруги французского короля Генриха I и королеве Франции Анне Ярославне, Порошенко обвинил Россию в попытках "украсть историю".
Украинский президент известен своей любовью к переписыванию истории. Так, он продолжает утверждать, что Анна – Киевская, несмотря на то, что согласно наиболее ранним источникам, ее называли Анна Русская.
"И даже когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим", - заявил украинский лидер. "Весь мир теперь будет знать Анну как Анну Киевскую и символ партнерских отношений между Францией и Украиной, между Парижем и Киевом", – цитирует главу государства его официальный сайт.
Кроме того, он отметил, что тот факт, что встреча с ним президента Франции Эммануэля Макрона прошла "практически первой" после парламентских выборов в стране, является демонстрацией важности отношений с Украиной для нового французского руководства.
Как писали Dni.Ru, аккаунт Украины в Twitter вступил в перепалку с представителями российского МИДа, пытаясь доказать принадлежность княжны к украинскому этносу. Порошенко же разразился обвинениями в адрес Москвы о том, что она якобы хочет "похитить киевлянку Анну Ярославну в российскую историю".
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