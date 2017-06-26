Бессвязный выпад Порошенко удивил "Газпром"
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что судебное разбирательство в Стокгольме и строительство "Северного потока – 2" – "это два разных события, произошедших в разное время". Он не нашел логической связи между экономической выгодой от создания трубопровода и желанием "отомстить" Киеву, передает "Газета.ru".
"Проект "Северный поток – 2" мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего", – пояснил Куприянов. "Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся", – заключил он.
Между тем политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что современная идеология Украины строится "фобически по отношению к России", поэтому Киев может обвинять Кремль во всем подряд. "В данном случае, когда мы говорим о "Северном потоке – 2" или о других энергетических проектах России, мы понимаем, что эти проекты осуществляются для того, чтобы диверсифицировать отношения с нашими западноевропейскими партнерам", – цитирует эксперта РИА Новости.
Порошенко назвал "Северный поток-2" местью Украине— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 июня 2017 г.
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Он отметил, что одной из причин создания трубопровода стала "недоговороспособность" Киева как делового партнера. "Понятно, что Порошенко и в целом постмайданные украинские власти все это интерпретируют в своем ключе – "заговора" России против Украины", – добавил Станислав Бышок.
Как писали Dni.Ru, по логике Петра Порошенко, хитрый заговор России против Украины поддерживают и европейские государства, так как без их согласия строительство трубопровода невозможно. Вероятно, глава немецкой нефтяной компании Wintershall Марио Мерен добавил украинскому президенту уверенности в его теории, поддержав создание "Северного потока – 2". "Это не наша задача как компании – консолидировать бюджет Украины", – заявил он.
Порошенко назвал «Северный поток – 2» местью России за Стокгольм..Он даже не помнит,что Стокгольм был в этом году,а Северный-2 уже лет пять)— Кремлёвская) (@lanakreml) 26 июня 2017 г.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Россией при строительстве трубопровода двигала лишь жажда мести и желание нанести урон Киеву. "Цель – лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы", – цитирует Порошенко ZN.UA.
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