Бессвязный выпад Порошенко удивил "Газпром"

В "Газпроме" прокомментировали заявление украинского президента Петра Порошенко о создании "Северного потока – 2". Представитель нефтяной компании удивился, что киевский лидер непонятным образом связал строительство с "местью за Стокгольм".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что судебное разбирательство в Стокгольме и строительство "Северного потока – 2" – "это два разных события, произошедших в разное время". Он не нашел логической связи между экономической выгодой от создания трубопровода и желанием "отомстить" Киеву, передает "Газета.ru".

"Проект "Северный поток – 2" мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего", – пояснил Куприянов. "Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся", – заключил он.

Между тем политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что современная идеология Украины строится "фобически по отношению к России", поэтому Киев может обвинять Кремль во всем подряд. "В данном случае, когда мы говорим о "Северном потоке – 2" или о других энергетических проектах России, мы понимаем, что эти проекты осуществляются для того, чтобы диверсифицировать отношения с нашими западноевропейскими партнерам", – цитирует эксперта РИА Новости.

Порошенко назвал "Северный поток-2" местью Украине



Ошибся. Как и всегда. Нормальное желание бизнеса избавиться от неадекватных партнеров — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 июня 2017 г.

Он отметил, что одной из причин создания трубопровода стала "недоговороспособность" Киева как делового партнера. "Понятно, что Порошенко и в целом постмайданные украинские власти все это интерпретируют в своем ключе – "заговора" России против Украины", – добавил Станислав Бышок.

Как писали Dni.Ru, по логике Петра Порошенко, хитрый заговор России против Украины поддерживают и европейские государства, так как без их согласия строительство трубопровода невозможно. Вероятно, глава немецкой нефтяной компании Wintershall Марио Мерен добавил украинскому президенту уверенности в его теории, поддержав создание "Северного потока – 2". "Это не наша задача как компании – консолидировать бюджет Украины", – заявил он.

Порошенко назвал «Северный поток – 2» местью России за Стокгольм..Он даже не помнит,что Стокгольм был в этом году,а Северный-2 уже лет пять) — Кремлёвская) (@lanakreml) 26 июня 2017 г.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Россией при строительстве трубопровода двигала лишь жажда мести и желание нанести урон Киеву. "Цель – лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы", – цитирует Порошенко ZN.UA.