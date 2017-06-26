Порошенко раскрыл "хитрый заговор" Путина и Европы

Месть Украине за ее многочисленные успехи разглядел президент страны Петр Порошенко в реализации проекта "Северный поток – 2". Если следовать его логике, в "коварном заговоре" против Незалежной вместе с Россией участвуют и ведущие страны Европы.

Согласно выводам экспертов, создание и введение в эксплуатацию новой ветки "Северного потока" повысит надежность транзита голубого топлива из России. Более того, проект положительно скажется на экономической ситуации для всех стран, задействованных в его реализации. Однако президент Украины Петр Порошенко не согласен с подобной оценкой.

Украинский лидер заявил, что авторы проекта не пытались преследовать никаких экономических и энергетических целей. Ими якобы двигала лишь жажда мести и желание нанести урон Киеву. "Цель – лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы", – цитирует Порошенко ZN.UA.

"Это чрезвычайно серьезная угроза для Украины".

Примечательно, что строительство газопровода невозможно без согласия европейских государств. Они, по всей видимости, сочли проект настолько выгодным, что поддержали его вопреки антироссийской кампании и громким политическим заявлениям. Если следовать логике президента Украины, в "заговоре" участвуют и лидеры ведущих стран Евросоюза.

В липні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде

завершено. На Саміті Україна-ЄС ми святкуватимемо завершення

ратифікації pic.twitter.com/UvYxON2zib — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2017 г.

Между тем в публичной риторике Порошенко стал меньше внимания уделять европейским странам и сосредоточился на заокеанском союзнике. "США продемонстрировали нам полную поддержку", – заявил он, говоря об угрозах "Северного потока – 2".

Впрочем, украино-американские отношения не ограничиваются темой энергетической безопасности. Важным показателем, указывающим на доверие между Вашингтоном и Киевом, является вопрос поставок оружия. Украинский лидер пообещал, что он решится в ближайшее время.

"Позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить в пределах текущего бюджетного года", – цитирует Порошенко РИА Новости. Политик рассчитывает, что в ближайшие месяцы в страну прибудет министр обороны США. При этом речь о поставках летального вооружения украинской армии по-прежнему не идет.