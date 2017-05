В Британии объявили о смерти мужа Елизаветы II

В пресс-службе королевского дворца сообщили, что герцог Эдинбургский с осени 2017 года более не будет участвовать в публичных мероприятиях как один, так и со своей супругой Елизаветой II. До августа текущего года он посетит уже запланированные встречи, но после этого перестанет принимать новые приглашения.

Также представители двора отметили, что герцог Эдинбургский является главой или покровителем 780 различных организаций. "Он останется их членом, однако более не будет принимать активное участие в руководстве", – говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Добавим, что Елизавета II полностью поддержала решение супруга.

Однако журналисты издания The Sun ошибочно "похоронили" принца Филиппа. На портале была опубликована статья, в которой говорилось о смерти герцога на 95-м году жизни. Пользователи соцсетей предположили, что материал был заготовлен заранее. "Не уверен, что это должно было быть опубликовано", – написал в Twitter издания один из них.

