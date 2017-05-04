В Британии объявили о смерти мужа Елизаветы II

Супруг британской королевы принц Филипп объявил, что более не будет участвовать в публичных мероприятиях. При этом журналисты ошибочно восприняли информацию из Букингемского дворца и сообщили о смерти герцога.

В пресс-службе королевского дворца сообщили, что герцог Эдинбургский с осени 2017 года более не будет участвовать в публичных мероприятиях как один, так и со своей супругой Елизаветой II. До августа текущего года он посетит уже запланированные встречи, но после этого перестанет принимать новые приглашения.

Также представители двора отметили, что герцог Эдинбургский является главой или покровителем 780 различных организаций. "Он останется их членом, однако более не будет принимать активное участие в руководстве", – говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца. Добавим, что Елизавета II полностью поддержала решение супруга.

Однако журналисты издания The Sun ошибочно "похоронили" принца Филиппа. На портале была опубликована статья, в которой говорилось о смерти герцога на 95-м году жизни. Пользователи соцсетей предположили, что материал был заготовлен заранее. "Не уверен, что это должно было быть опубликовано", – написал в Twitter издания один из них.

Hi @TheSun. Not sure that's supposed to have been published... pic.twitter.com/bBJHuA0iWl — The Sun Apologies (@SunApology) 4 мая 2017 г.

Позднее публикация была удалена с ресурса, однако пользователи соцсетей успели испугаться и выразить свою обеспокоенность в Twitter. "Хватит говорить о смерти герцога. Проявите уважение, дождитесь официального объявления", – одернул их Sidd.

Напомним, ранее Елизавета II созвала экстренное совещание в Букингемском дворце. К монаршему двору были приглашены все высшие должностные лица страны. Пользователи Сети предположили, что королева объявила о возвращении в Великобританию Темного Лорда Волан-де-Морта, главного злодея из серии книг о волшебнике Гарри Поттере.