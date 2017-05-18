"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе

ЕС отменил визы для Украины Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
18:39
В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей
18:17
Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
18:14
Помор пытался убить соседа за спиленное дерево
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:43
В Чечне погибли два сапера
17:24
Американская элита подготовила срочную замену Трампу
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:52
Кейт Миддлтон стремительно стареет
16:39
Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
16:34
Савченко наплевала на решение Верховной рады
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:22
Светикова удивила словами о внебрачной дочери Киркорова
16:12
Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
16:12
Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:29
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:48
Леву из "Би-2" с позором гонят из России
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:45
Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:43
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
08:21
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
07:58
Под Москвой случилось массовое ДТП
22:13
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов
21:59
Фанаты сорвали награждение "Спартака"
21:56
52-летняя Белуччи зацеловала актера на сцене
21:54
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
21:44
Боня и Исинбаева очаровали Канны
21:28
Какие болезни лечит хороший секс
21:15
Солиста "Би-2" поймали на стадионе с марихуаной
20:59
Как победить гипертонию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Общество

"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Фракция "Единой России" в Госдуме готовит законопроект о запрете использования символов Дня Победы в рекламных целях. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат нижней палаты парламента Евгений Ревенко.
прочитано 145 раз

"Доходит вплоть до того, что георгиевская ленточка появляется на алкогольной продукции", – отметил Ревенко на рабочем совещании Предпринимательской и Патриотической платформ "ЕР". Причина этого, по его словам, в том, что нет достаточной правовой базы для регулирования этих процессов. "Необходимо, чтобы все понимали: символ Победы – это не товарный знак", – сказал депутат.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" установила новый рекорд

Предложение поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов. Парламентарий уверен в необходимости призвать потребителей к бойкоту подобного рода товаров.

В свою очередь координатор Предпринимательской платформы, депутат Госдумы Татьяна Алексеева отметила, что важно определить, насколько правомерно использование символов Победы и в каких случаях это возможно.   "Также важно понять, что именно отнести к победной символике: георгиевскую ленту, ордена и так далее. Напомню, что официальный символ Победы только один – это знамя Победы. Но, безусловно, никакие символы Победы, которые являются таковыми для людей, нельзя использовать в коммерческих целях.", – подчеркнула она.

Ранее в адрес "Единой России" и замсекретаря Генсовета Партии Евгения Ревенко поступили многочисленные обращения от граждан, которые выражали свое возмущение размещением георгиевской ленты на этикетках бутылок с алкоголем, афишах ночных вечеринок, тапочках. В связи с этим единоросс пообещал проработать в ближайшее время вопрос об определении правового статуса символов Победы.

Автор: Иван Поляков18 мая 2017, 18:18

комментарии

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
Кейт Миддлтон стремительно стареет

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе

По всем канонам классической астрологии пара Леонида Агутина и Анжелики Варум как лед и пламя
Шоу-бизнес

Русская любовница миллиардера покорила Канны

За возможность одеть красотку бьются самые именитые кутюрье
Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде

Как рождение третьего ребенка отразилось на дочерях певицы
Общество

Обложка журнала Time вызвала скандал в США

На изображение обратил внимание сотрудник NBC News

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru