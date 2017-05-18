"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
"Доходит вплоть до того, что георгиевская ленточка появляется на алкогольной продукции", – отметил Ревенко на рабочем совещании Предпринимательской и Патриотической платформ "ЕР". Причина этого, по его словам, в том, что нет достаточной правовой базы для регулирования этих процессов. "Необходимо, чтобы все понимали: символ Победы – это не товарный знак", – сказал депутат.
Предложение поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов. Парламентарий уверен в необходимости призвать потребителей к бойкоту подобного рода товаров.
В свою очередь координатор Предпринимательской платформы, депутат Госдумы Татьяна Алексеева отметила, что важно определить, насколько правомерно использование символов Победы и в каких случаях это возможно. "Также важно понять, что именно отнести к победной символике: георгиевскую ленту, ордена и так далее. Напомню, что официальный символ Победы только один – это знамя Победы. Но, безусловно, никакие символы Победы, которые являются таковыми для людей, нельзя использовать в коммерческих целях.", – подчеркнула она.
Ранее в адрес "Единой России" и замсекретаря Генсовета Партии Евгения Ревенко поступили многочисленные обращения от граждан, которые выражали свое возмущение размещением георгиевской ленты на этикетках бутылок с алкоголем, афишах ночных вечеринок, тапочках. В связи с этим единоросс пообещал проработать в ближайшее время вопрос об определении правового статуса символов Победы.
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