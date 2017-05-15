В России создадут единую базу всех граждан
Директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Александра Дронова рассказала, что разработкой единого реестра занимаются Минюст, Минфин и Федеральная налоговая служба, передает РИА Новости. По ее словам, создание базы данных началось еще в начале 2017 года.
Сотрудница ведомства подчеркнула, что ранее в России не существовало единого реестра, содержащего всю основную информацию о населении. "Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует", – заявила Александра Дронова.
Руководитель департамента при Минюсте отметила, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи". Она уточнила, что в базу данных будет внесена информация о статусе гражданина в налоговой и правоохранительной системе, о его гражданском состоянии и так далее.
Добавим, что создание обширных баз данных в последнее время стало популярным методом классификации граждан по какому-либо признаку. Например, ранее в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому будет создан единый "черный список" дебоширов, которые не будут допущены к авиаперевозкам. Авторы инициативы предлагали создать единый реестр граждан, нарушивших "правила поведения на борту" и создавших "угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц".
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