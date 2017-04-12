Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе

Новой администрации США не удалось внести изменения в отношения с Россией. Уровень доверия к Вашингтону деградировал, считает Владимир Путин.

Доверия к администрации Дональда Трампа нет ни на рабочем уровне, ни тем более на военном, заявил президент России. Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, стали ли отношения двух стран хуже, чем при предыдущем президенте.

Не наблюдается положительных изменений и в блоке НАТО. Несмотря на звучащие заявления, реальной трансформации Североатлантического альянса не происходит, заявил Владимир Путин.

"НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами, и в Европе в том числе. Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны. Эта организация продолжает жить в парадигме блокового противостояния. Действительно, она очень идеологизирована", – сказал российский лидер в интервью телеканалу "Мир".

В противоположность альянсу, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создавалась в новых условиях для купирования современных угроз – терроризма, экстремизма, наркотрафика, трансграничной преступности, отметил Путин.

"Поэтому, может быть, у нас нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений. У нас и решения принимаются консенсусом. Причем это не формально, а по сути, именно по сути консенсуса. У нас абсолютно другая атмосфера в организации. Мы стараемся, как я уже сказал, возникнув в совершенно других новых реалиях, прежде всего концентрировать свои усилия на реальных угрозах, на совместной борьбе с этими реальными угрозами. Но тем не менее мы не можем проходить мимо вещей такого глобального характера, которые создают угрозу всему миру", – подчеркнул президент. Путин напомнил, что Россия и партнеры, в частности, неоднократно предупреждали об опасности развертывания системы ПРО и размещения оружия в космосе.

Президент также заявил, что не допустит "цветных" революций в России. По словам Путина, эти инициированные Западом "проекты" приводят к серьезной дестабилизации в разных регионах мира. "Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", – подчеркнул Путин.