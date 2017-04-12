Путин рассказал о наказании для россиян-террористов

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Четверг 13 апреля
Лента новостей
17:36
Как замедлить время в отпуске
17:29
Косметика опасна для здоровья
16:56
Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
16:48
Два миллиарда человек травятся водой с фекалиями
16:34
В России подорожает водка
16:30
Калининградский губернатор рассказал об успехах региона
16:27
В Москве хакер похитил из банкомата 840 тысяч
16:17
Наука доказала существование Бога
16:12
Лайки в Facebook вызывают недомогание
16:12
В Москве к пенсионерам прикрепят личных терапевтов
15:53
Представитель Бондарчука закатил истерику из-за Степанова
15:52
Самые долгожданные фильмы апреля
15:49
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
15:45
Лондонские сурикаты вкусно отмечают Пасху
15:37
Восьмилетний мальчик украл отцовский фургон для поездки за бургерами
15:31
Выпавший из окна Василий Степанов употреблял препараты
15:16
"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как
15:14
Подлая кража подкосила Евгения Осина
15:03
20-килограммовый младенец удивил врачей
14:59
Матвиенко посоветовала женщинам быть настойчивее
14:42
Кулич за 5 тысяч рублей возмутил россиян
14:38
На красной ветке московского метро произошел сбой
14:11
PornHub снова осчастливит россиян
14:04
Первый украинский космонавт отказался от роли Гагарина
14:02
Ученые советуют заваривать чай в микроволновке
13:54
Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением
13:51
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
13:51
Анита Цой расплакалась от отчаяния посреди огорода
13:48
Видео с покалеченным после падения из окна Степановым попало в Сеть
13:47
Россияне считают нужными партийные праймериз
13:42
Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей
13:36
Как собрать iPhone своими руками (видео)
13:28
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
13:26
"Платон" вскрыл проблемы регионов
13:13
Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом
13:08
У российского актера нашли склад оружия
12:50
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
12:49
Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова
12:45
Бег может продлить жизнь на годы
12:40
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
12:23
Трагическая судьба актера Василия Степанова
12:22
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
12:19
Дети стали чаще болеть раком
12:09
В Москве воспитатель избил мальчика за отказ ложиться спать
11:48
В Самаре поймали украинского шпиона
11:41
Названы самые безопасные автомобили для россиян
11:41
Сильвестр Сталлоне попал в скандал
11:31
Украина выступила с заявлением по "Евровидению"
11:29
Савченко сбила бабушку в Киеве
11:17
Московские полицейские нашли наркотики у преподавателя из США
11:07
Бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск
10:56
На фиолетовой ветке метро произошел сбой
10:56
Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно
10:50
Усманов подал в суд на Навального
10:46
Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора
10:43
Задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов
10:37
Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы
10:29
У актера Степанова диагностировали шизофрению
10:28
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже
10:13
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
10:12
Москвичам пообещали арктический холод на Пасху
09:47
Зять Трампа развалил Белый дом
09:38
Названы самые надежные валюты
09:38
Собутыльники обокрали певца Евгения Осина
09:16
В Петербурге подросток выпал из окна
09:08
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
09:07
В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе
08:52
В Якутии два самосвала провалились под лед
08:48
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
08:41
Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника
08:40
Россия попала в продуктовую зависимость от Белоруссии
08:29
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
08:29
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
08:18
В Москве 12-летнему школьнику сломали нос
08:14
Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад
01:05
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
22:07
Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:55
Отец пациентки избил врача
21:49
Подробности встречи Путина и Тиллерсона
21:33
Путин дал агрессору Трампу шанс исправиться
21:11
В семье известного комика страшное горе
21:06
Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи
21:01
Трамп перепутал Сирию с Ираком
20:58
Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа
20:46
Малахов сцепился с депутатом из-за Шурыгиной
20:33
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
20:33
Общественная палата формирует новый состав
20:27
Россияне ринулись скупать евро
20:08
В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
19:54
Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA
19:46
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
19:41
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
19:39
Москва жестко осадила Лондон в ООН
19:25
Госдума одобрила перенос выборов президента с 11 на 18 марта
19:08
Как "Платон" помогает строить дороги в регионах
18:45
Российские ученые изобрели аппарат для лечения депрессии
18:29
Путин встретился с Тиллерсоном
18:28
Что стало со звездой "Кухни" после скандала с избиением
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
У актера Степанова диагностировали шизофрению
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
Политика

Путин рассказал о наказании для россиян-террористов

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прокомментировал заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о лишении гражданства за вступление в запрещенные экстремистские организации. По словам российского лидера, в нашей стране также будет введено наказание за терроризм.
прочитано 1524 раза

Владимир Путин напомнил: по Конституции России невозможно лишить человека гражданства, сообщает телеканал "МИР 24". Однако глава государства пообещал ввести другие карательные меры для примкнувших к запрещенным организациям. 

ПО ТЕМЕ

Путин о действиях Трампа: Скучно, девочки

Запад просит Путина "продать" Асада

Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"

"Мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", – заверил президент.

Россия продолжает активную борьбу с терроризмом не только внутри страны, но и за ее пределами – в Сирии. Путин прокомментировал реакцию членов Североатлантического альянса на ракетный удар Пентагона по авиабазе сирийских войск.  

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушение международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране", – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2003 году в Ираке: по итогам атаки американской армии страна оказалась в руинах. "Кстати, именно после этого начался бурный рост террористических организаций, движений. Возникло запрещенное в России "Исламское государство", другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", – заключил он. 

Напомним, что в ночь на 7 апреля американские ВВС выпустили крылатые ракеты по правительственным войскам Сирии. По словам президента США Дональд Трампа, речь шла о защите "интересов национальной безопасности". В отсутствие доказательств применения химического оружия сирийской армией страны – члены НАТО поддержали Вашингтон. 

Автор: Светлана Сидорчук12 апреля 2017, 08:35

Политика

До Трампа долетели оскорбления из космоса
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
О чем говорили Путин и Тиллерсон
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Шоу-бизнес

Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной
Лобода завела Бузову (видео)
42-летняя Довлатова в четвертый раз стала мамой
Представитель Бондарчука закатил истерику из-за Степанова

Проишествия

У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы апреля
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
Общество

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании
Политика

Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Беглый депутат Рады защитил семью от президента Украины
Шоу-бизнес

Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"

Евгения Феофилактова подаст в суд на Антона Гусева
Общество

Москвичам пообещали арктический холод на Пасху

Жителей столицы ждет пасмурная погода с дождем и снегом

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
Зара прячет живот под свободной одеждой

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru