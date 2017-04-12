Путин рассказал о наказании для россиян-террористов

Владимир Путин прокомментировал заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о лишении гражданства за вступление в запрещенные экстремистские организации. По словам российского лидера, в нашей стране также будет введено наказание за терроризм.

Владимир Путин напомнил: по Конституции России невозможно лишить человека гражданства, сообщает телеканал "МИР 24". Однако глава государства пообещал ввести другие карательные меры для примкнувших к запрещенным организациям.

"Мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", – заверил президент.

Россия продолжает активную борьбу с терроризмом не только внутри страны, но и за ее пределами – в Сирии. Путин прокомментировал реакцию членов Североатлантического альянса на ракетный удар Пентагона по авиабазе сирийских войск.



"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушение международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране", – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2003 году в Ираке: по итогам атаки американской армии страна оказалась в руинах. "Кстати, именно после этого начался бурный рост террористических организаций, движений. Возникло запрещенное в России "Исламское государство", другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", – заключил он.

Напомним, что в ночь на 7 апреля американские ВВС выпустили крылатые ракеты по правительственным войскам Сирии. По словам президента США Дональд Трампа, речь шла о защите "интересов национальной безопасности". В отсутствие доказательств применения химического оружия сирийской армией страны – члены НАТО поддержали Вашингтон.

