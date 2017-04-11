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Культура

Откуда цитата "Скучно, девочки"

Владимир Путин. Фото: Marianna Massey/Gettyimages.ru
Владимир Путин известен любовью к афоризмам. Президент России цитирует великих философов и поэтов, историков и писателей. Зачастую эти выражения добавляют нотку юмора в серьезный контекст.
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"Скучно, девочки!" – так прокомментировал российский лидер ракетный удар США по Сирии. По словам Путина, происходящее вокруг арабской республики сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в Совете безопасности ООН показывали якобы химическое оружие, которым обладает иракский режим Саддама Хусейна. После этого в Ираке началась военная кампания, а закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением "ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.).

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По словам российского президента, то же самое происходит и сейчас. "Опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы все это уже видели, наблюдали", – добавил глава российского государства по итогам встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Использованная Путиным фраза – из романа "Двенадцать стульев" советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанного в 1928 году. В 34-й главе описывается выступление "гроссмейстера" Остапа Бендера перед любителями шахмат из села Васюки.

"Гроссмейстер перешел на местные темы: "Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному". И васюкинцы тут же – под почетным председательством Остапа – назвали себя "Шахклубом четырех коней".

Фото: обложка книги

Есть у этой фразы также более старый – и более серьезный источник. С этих слов начинается "Русская песня" поэта Антона Дельвига, друга Александра Сергеевича Пушкина. 

Фото: скриншот из романа

"Скучно, девушки, весною жить одной:

Не с кем сладко побеседовать младой..."

И все же Владимир Путин, скорее всего, вспоминал Остапа Бендера. Уж очень обитатели Белого дома напоминают жителей Васюков. Тем более, что еще один перл из романа "Двенадцать стульев" президент использовал на встрече с коллективом "Комсомольской правды" в мае 2005 года. Говоря о претензиях Латвии на российскую территорию, Путин рассказал, что страна может получить. "Мы не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши". 

Автор: Игорь Силецкий11 апреля 2017, 17:15

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