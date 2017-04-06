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Происшествия

Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
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Боевики утверждают, что именно они расстреляли сотрудников ДПС, прибывших на место аварии 4 апреля. Кроме того, террористы признались и в убийстве сотрудников Росгвардии в ночь на 6 апреля, передает "Газета.ru". Оба преступления были совершены в Астрахани. 

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Напомним, 4 апреля неизвестные расстреляли сотрудников полиции, прибывших на вызов по случаю ДТП. После этого злоумышленники скрылись с места преступления, забрав оружие стражей порядка. Позже выяснилось, что стрелявшие намеренно подстроили аварию, чтобы заманить сотрудников ДПС в ловушку. Вскоре полиция задержала двоих подозреваемых, еще пятерым преступникам удалось скрыться.

В ночь на 6 апреля неизвестные также открыли огонь по троим сотрудникам Росгвардии. В результате три правоохранителя получили ранения, а один из злоумышленников был ликвидирован. Позже бойцы Росгвардии в рамках спецоперации уничтожили всех нападавших.  "Исламское государство" – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. 

Автор: Светлана Сидорчук6 апреля 2017, 17:51

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