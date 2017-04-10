Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Запад просит Путина "продать" Асада

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Россия сможет присоединиться к G7 ("Большая семерка") в обмен на отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада. В противном случае против Москвы будут введены новые санкции, пишет британская газета The Daily Telegraph.
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Как утверждает издание со ссылкой на собственный источник, именно с таким предложением госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетит в ближайшее время в Москву для встречи с российским руководством. В обмен на отказ от поддержки Асада западные страны могут рассмотреть вариант возвращения России в "Большую семерку". С другой стороны, пишет газета, Запад должен предложить Москве достойную стратегию ухода из Сирии, и язык ультиматумов здесь неприемлем.

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В то же время американские СМИ обратили внимание, что позиции некоторых высокопоставленных дипломатических лиц США по вопросу о судьбе Башара Асада не сходятся. Так, тот же Тиллерсон в недавнем интервью на телеканале ABC отметил, что судьбу сирийского президента должен решать народ, тогда как главная цель США в этой стране – борьба с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). "В этой связи мы надеемся, что сможем работать с Россией и использовать ее влияние для создания зон стабильности по всей территории Сирии и условий для политического процесса в Женеве, благодаря которому, мы верим, сирийский народ сможет решить судьбу Башара Асада", – сказал тогда он.

Однако официальный представитель США в ООН Никки Хейли имеет иную точку зрения на этот счет. По ее словам, в Вашингтоне не видят Асада во главе мирной Сирии. "Мы должны убедиться, что есть лидер, который защитит свой народ, и очевидно, что это не Асад", – сказала она. По всей видимости, в американском истеблишменте идет борьба мнений относительно будущего арабской республики и ее нынешнего лидера, от исхода которой будет зависеть позиция Дональда Трампа по этому вопросу.


Обстановка вокруг Сирии резко обострилась 7 апреля, когда Соединенные Штаты нанесли удар по аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада осуществлялась химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.


Организация G7 объединяет наиболее влиятельные страны мира. В ее состав входят США, Германия, Япония, Франция, Великобритания и некоторые другие. Россия стала членом "Большой семерки" в 1998 году. Однако после присоединения Крыма в 2014 году главы семи государств бойкотировали саммит, который должен был тогда пройти в Сочи, что привело к приостановке членства нашей страны в организации. В мае 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет планов возвращаться к формату G8.

Автор: Иван Поляков10 апреля 2017, 12:09

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