"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили

Заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вызывают большое волнение и обеспокоенность в Кремле. На вопрос, готов ли самолет для эвакуации экс-губернатора Одесской области из Киева, пресс-секретарь президента России отвечать не стал.



Обеспокоенность Кремля объясняется исключительно гуманитарными соображениями. Как, впрочем, и волнение, сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность – на фоне того, что мы слышим в его исполнении", – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Дмитрий Песков комментировал следующее высказывание Саакашвили: мол, если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков – а Путин пришлет за ним самолет. У пресс-секретаря вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины вызвал улыбку. Песков со смехом заметил, что такие вопросы оставляет без ответа.

Вечером 11 декабря Печерский районный суд Киева отверг ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста лидеру "Движения новых сил". Михаил Саакашвили превратил заседание в шоу.

#Саакашвили: За меня Путин отдаст всех пленных, всех разведчиков с большим удовольствием https://t.co/CN5rCzEtWl — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 11 декабря 2017 г.

"Если меня вернут в тюрьму, я буду продолжать голодовку", – грозил суду Саакашвили, обещая заморить себя до смерти. "Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать... Я считаю себя пленником, военнопленным, а не задержанным", – заявил он со скамьи подсудимых. Позже Саакашвили назвал себя "узником олигархата" и поделился с судьями фантазиями по поводу своей эвакуации в Москву.

В свою очередь прокуроры говорили о том, что домашний арест нужен не для того, чтобы изолировать Саакашвили от общества, а лишь затем, чтобы сохранить ему самому жизнь. Они сослались на некие загадочные данные СБУ о том, что на политика, а также на его соратника Севериона Дангадзе готовят покушение спецслужбы России.

