Порошенко пытались убить

Президент Украины Петр Порошенко серьезно рискует жизнью, находясь на самом высоком посту в стране. Судя по информации, озвученной руководителем Управления госохраны, на главу государства покушаются чуть ли не раз в месяц.

С 2014 года фиксировалось несколько попыток покушения на президента Петра Порошенко, заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель" начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

"Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в администрацию президента", – сообщил главный охранник. По его словам, события на Майдане были одним из сложных периодов с точки зрения обеспечения безопасности.

Гелетей также рассказал, что часто накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства и огнестрельное оружие. "Таких случаев в последнее время было довольно много", – подытожил он.

Напомним, последний раз Служба безопасности Украины сообщала о готовившемся покушении на Петра Порошенко в октябре 2017 года. Тогда глава государства намеревался посетить Авдеевку в Донецкой области. Летом в прессе появлялись сообщения еще о двух готовящихся покушениях на лидера страны.

А не далее как 16 ноября СБУ объявила план "Перехват" в Мариуполе из-за возможности покушения на президента с использованием переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Силовики сообщили, что к ракетной атаке на президента готовились представители украинской оппозиции. По случаю Дня морской пехоты Порошенко приехал в Мариуполь, где принял участие в награждении участников так называемой АТО.

Сами украинцы высмеяли «покушение на Порошенко»! pic.twitter.com/d8dO3HVNKj — Преступления Украины (@Terro_Ukraine) 26 октября 2017 г.

Валерий Гелетей сейчас возглавляет Управление госохраны, до этого он занимал пост министра обороны. Месяц назад во время митинга сторонников Михаила Саакашвили у стен Верховной рады Гелетей получил пинка от депутата Владимира Парасюка.

Народному избраннику не понравились излишние, по его мнению, меры безопасности во время акции. Он набросился на экс-министра с криком: "Ты мне еще за Иловайск ответишь!" Депутату удалось несколько раз ударить ногой главу Управления госохраны.