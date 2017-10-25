Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Украинский генерал дал инструкцию по убийству Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK press
Реальных попыток покушения на представителей власти на Украине не было. Распространенные СБУ сообщения – фейки. Довести операцию по ликвидации лидера государства до логического конца могут лишь серьезные спецслужбы, заявил украинский генерал.
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Цель всех новостей о подготовке покушения на президента Украины и раскрытых заговорах – поднять рейтинг силовиков и представить их героями. На самом деле реальных попыток напасть на главу государства не было, заявил генерал-майор, бывший начальник следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

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Генерал таким образом прокомментировал фейковое сообщение о том, что СБУ обезвредила неизвестных, покушавшихся на президента Украины Петра Порошенко. В СМИ появилась информация о том, что на украинского президента готовилось покушение во время его поездки в Донбасс 22 октября. Якобы задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы, пистолет Макарова с двумя магазинами и гранаты.

"Я могу утверждать, что реальных покушений на жизнь государственных деятелей в Украине нет. Потому что довести покушение до логического конца могут только серьезные организации при поддержке зарубежных спецслужб", – цитирует Вовка "Вести Украина". По словам генерала, это такая мода: правоохранители выставляют себя героями, предотвратившими покушение.

Первой на новости о раскрытом преступлении отреагировала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "В сообщении фейковым является абсолютно все – от информации до фото, ведь у наших бойцов даже форма не такая. Мы попросили журналистов переслать нам полученные якобы от СБУ письма, и наши эксперты уже через пять минут установили реальный адрес и с какой страны это письмо было отправлено", – заявила пресс-секретарь.

Как выяснило издание, письмо было отправлено из города Липова, расположенного на западе Румынии. Там зарегистрирован анонимный сервис по рассылке писем, которым может воспользоваться любой желающий.

Автор: Андрей Евлампиев25 октября 2017, 17:29

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