Незнакомка сообщила о покушении на Порошенко

Источник в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о подготовке покушения на президента страны Петра Порошенко, передает "Укринформ". "Вчера, 22 августа, близко 12:00 поступил звонок на телефон УСБУ от анонима. Звонок был не со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область", – рассказал представитель ведомства. В момент сообщения Порошенко находился в Харьковской области. Отследить звонок не удалось. По данному факту проводится проверка.