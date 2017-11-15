Вашингтон поставил Петра Порошенко президентом, чтобы он довел до красной черты отношения Киева с Москвой. Однако украинский лидер с заданием не справился.

Дестабилизация ситуации в регионе – такой была задача Петра Порошенко. Он занял пост главы украинского государства по инициативе Вашингтона, и должен был резко ухудшить отношения Киева с Москвой.

"Порошенко был поставлен американцами для чего? Для того, чтобы "напрягать" ситуацию с Россией. А он не справляется с этим", – заявил на ток-шоу "Особая статья" на телеканале "Звезда" член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

По словам российского депутата, Порошенко делает то, чего от него требуют заокеанские кукловоды. "Главной его задачей как была, так и остается дестабилизация ситуации", – добавил Шайхутдинов.

Тем временем на Украине началась широкомасштабная война с русским языком. Как писали Dni.Ru, активисты одной из партий начали тотальные проверки магазинов и предприятий сферы услуг на наличие ценников и прейскурантов на русском языке. Инспекторы заявились в один из крупнейших торговых центров Киева и учинили разнос продавцам, которые посмели выставить неправильные ценники. Во Львове борцы с русским языком уже подают в суд на торговых работников. Известную сеть магазинов техники и электроники уже обязали перевести ценники на украинский язык.

В сентябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который напрямую нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, его подвергли критике в России, Венгрии и Румынии.

А Михаил Саакашвили продолжает свои акции в Киеве. Бывший губернатор Одесской области заявил, что он и его сторонники будут проводить вече возле Рады каждую неделю вплоть до 3 декабря. По словам политика, если к этому времени не будут выполнены требования протестующих, то последует процедура народного импичмента президента Украины Петра Порошенко и всей ег команды.