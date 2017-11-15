Украина сошла с ума от войны с русским языком

Война с русским языком на Украине приобретает все большие масштабы. В киевских магазинах, ресторанах и парикмахерских начались рейды по поиску ценников на русском.

Представить такое еще десять лет назад было просто невозможно, ведь подавляющее большинство жителей украинской столицы говорили и говорят сейчас на русском языке. После событий на юго-востоке страны и потери Крыма украинские политики всерьез взялись за промывку мозгов своим согражданам и всячески науськивают их против всего русского и российского.

На этой неделе активисты одной из львовских партий начали тотальные проверки магазинов и предприятий сферы услуг на наличие ценников и прейскурантов на русском языке. Инспекторы заявились в один из крупнейших торговых центров Киева и учинили разнос продавцам, которые посмели выставить неправильные ценники.

Пока нарушителей не наказали, активисты оставили записи в книгах жалоб и предложений. Но у себя во Львове борцы с русским языком уже подают в суд на торговых работников. Известную сеть магазинов техники и электроники уже обязали перевести ценники на украинский язык, пишет издание "Вести".

Тем временем в Верховной раде уже подготовлен законопроект о государственном языке. В частности, он предусматривает, что украинский станет обязательным везде, в том числе в магазинах и ресторанах.

В сентябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который напрямую нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, его подвергли критике в России, Венгрии и Румынии.

Согласно документу с 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным. А до этого, с 2018 года, дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

Летом 2017 года президент Порошенко подписал закон о 75-процентной квоте вещания на украинском языке на государственных телеканалах. А до этого в Незалежной сменили все вывески и таблички на русском. Объявления на вокзале и в метро тоже теперь звучат исключительно на украинском языке.