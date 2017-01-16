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Джо Байден прилетел в Киев

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В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости. Политик уже спустился по трапу, где его с караваем встретила официальная делегация. На 16 января у Байдена запланированы встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко. По итогам последней встречи Порошенко и Байден сделают совместное заявление  для прессы.

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