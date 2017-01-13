Порошенко готовятся судить за госизмену

Гибель экс-солистки "Лицея" Смертельная выходка автохамки Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Политика

Боевики пригласили в Сирию российскую армию

Оппозиция не против сухопутной операции ВС России на территории ближневосточной страны
Политика

Звезды хотят сорвать инаугурацию Трампа

Актрисы и певицы решили противостоять избранному президенту США
партнеры
Пятница 13 января
Лента новостей
15:35
Зять жестко подставил Церетели
15:31
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
15:26
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой
15:16
В Москве продавцы прогнали вооруженного грабителя
15:06
На чьей стороне Трамп на самом деле
14:58
Крещенские купания в Сочи отменили из-за крушения Ту-154
14:46
В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
14:44
Известный российский писатель умер в 37 лет
14:36
Рогозин сравнил гуманитариев с ослами
14:22
Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае
14:17
Силуанов нашел способ уменьшить пенсии россиян
14:04
Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке
14:04
Парковка в Шереметьево обошлась москвичу в три миллиона
13:56
"Почта России" грязно обругала пожаловавшуюся клиентку
13:55
Самые сексуальные военные в кино
13:50
Стоит ли бояться числа "13"
13:35
Кафельникову засняли с известным в "группах смерти" певцом
13:21
Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате
13:19
Госуслуги в России станут дешевле
13:18
Скандал с камчатской автохамкой дошел до Кремля
13:06
Экс-мэр Ярославля прочел судьям стихи
12:43
Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку
12:31
Российские хоккеистки заткнули освиставших гимн чехов (видео)
12:30
Бывший муж добил пострадавшую Кравец
12:18
"Русфонд" об атаке на семью Фриске
12:02
"Восточная красавица" Путина свела Японию с ума
11:49
В Москве бывший следователь на Mercedes сбил женщину
11:41
Телеведущая отругала коллегу за одежду (видео)
11:34
В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией
11:33
Друзья скорбят о покойной экс-участнице группы "Лицей"
11:26
Двух известных музыкантов сбил поезд
11:24
Осужденной за растление учительнице смягчили приговор
11:02
Алсу доказала натуральность своих губ
11:01
Ангарский маньяк-милиционер собрался выйти на волю
10:50
Сердюков занялся секретными глушилками Минобороны
10:45
Защита Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста
10:32
Охранник умер от сердечного приступа во время ограбления
10:32
Во Внуково лайнер "пропахал" полосу при взлете
10:26
Режиссер о Пугачевой: Я был в ужасе два месяца
10:25
Главные события Москвы с 13 по 19 января
10:22
На юге Москвы у мужчины отобрали пакет с 1,5 миллиона рублей
10:15
Россиянок притесняют "налогом на розовое"
10:13
Мажоры проехались по пешеходной улице у Кремля (видео)
09:45
На востоке Москвы от кишечной инфекции умер ребенок
09:39
После смерти пациента из-за опоздания скорой на Камчатке возбудили дело
09:25
Собака Обамы прокусила щеку девушке в Белом доме
09:25
Чайка и Бастрыкин просят у Путина денег на жилье
09:09
Известный певец сделал предложение избраннице Казаченко
08:57
Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище
08:41
Россиян предупредили о потеплении до +10
08:36
Голландия уничтожает материалы по крушению MH-17
08:25
На семью Фриске накинулись с новой силой
08:24
На станции "Нахимовский проспект" найден подозрительный предмет
08:10
Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить
07:57
Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля
23:59
Как порноактеры выглядят в реальной жизни
22:02
Ксения Стриж потеряла ребенка
21:44
Резня в супермаркете в стиле "Игры престолов" попала на видео
21:24
Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный
21:15
Тайны характера Евгения Плющенко
21:01
Опознано тело Доктора Лизы
20:47
В Уфе уволили главврача больницы из-за ползшей по лестнице пациентки
20:30
Мару Багдасарян вновь отправили за решетку
20:06
Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку (видео)
20:04
Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции
19:41
Бешеный пес Трампа признал слабость США
19:36
Врач в Петербурге заставил ждать истекающего кровью пациента
19:33
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу
19:30
Самые яркие сериалы января
19:23
Сломавший алкотестер челябинец стал поводом для шуток
18:58
Смартфон научились заряжать от золотого слитка
18:43
Трамп сильно напугал японцев
18:27
От Шаляпина сбежала невеста
18:21
Найдена преградившая дорогу скорой автохамка
18:10
Вика Цыганова приодела Меланью Трамп
17:43
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
17:23
В сибирском лесу потерялись десять школьников
17:01
Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"
16:50
Буланова и Радимов воссоединились
16:49
Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети
16:38
Могучему Путину дали необычное прозвище
16:36
Звезда "Интернов" воспитывает дочь шлепками
16:32
На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком
16:29
"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед
16:21
Голкипер ЦСКА пропал без вести в Петербурге
16:17
Значение имени Татьяна
16:02
Москвичка выпала из окна 11-го этажа
15:56
Потерявшая мужа Юлия Ауг: Я так хочу его обнять!
15:56
Аллегровой и Ротару врезали за примитивную безвкусицу
15:40
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка
15:36
Шаляпин раскрыл причину смерти 33-летней певицы
15:35
Россияне отказываются от услуг турагентств
15:32
Помешавшая скорой автохамка отделалась штрафом в 500 рублей
15:30
В Мирзаева выстрелили 14 раз
15:09
На Украине запретили "Дождь"
14:57
Редкий снимок семьи Нагиева попал в Сеть
14:57
Насильник час преследовал жертву в запертом супермаркете
14:54
Похоронное приложение Umer насмешило россиян
14:51
Порошенко представил замену Саакашвили
14:33
Семь машин столкнулись на западе Москвы (видео)
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Политика

Порошенко готовятся судить за госизмену

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Службу безопасности Украины (СБУ) завести уголовное дело на президента Петра Порошенко. Главу государства обвиняют в госизмене.
прочитано 774 раза

На своей странице в социальной сети Facebook Кузьмин заявил, что СБУ необходимо начать процесс уголовного преследования президента Порошенко, а также топ-менеджеров принадлежащей ему кондитерской компании Roshen. По словам юриста, в то время как Киев "ведет войну" с Москвой, бизнес Порошенко в России продолжает действовать и приносить ему доход. Кузьмин уверен, что судебное преследование украинского государства необходим для "защиты интересов народа", сообщает газета "Известия". 

ПО ТЕМЕ

У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России

Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку

Хамоватый Порошенко оскорбил одессита

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Ранее Кузьмин сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку в отношении президента Петра Порошенко. Причиной стали его бизнес-активы в России. "Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", – написал он.

Стоит отметить, что среди российских активов президента Украины по-прежнему значится шоколадная фабрика "Рошен" в Липецке. Производство на ней продолжает функционировать. Более того, предприятие набирает новых сотрудников и обещает им неплохие зарплаты. При этом закрыть фабрику в Липецке Порошенко обещал еще в 2014 году. С тех пор его активом неоднократно интересовались российские налоговые и правоохранительные органы.


Автор: Иван Поляков13 января 2017, 14:56

Политика

Боевики пригласили в Сирию российскую армию
Звезды хотят сорвать инаугурацию Трампа
Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер
Хамоватый Порошенко оскорбил одессита

Шоу-бизнес

Звезда "Лицея" Настя Макаревич: Я в шоке от смерти Жанны Роштаковой!
Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае
Градский сделал фаворитке из "Голоса" царский подарок
Кафельникову засняли с известным в "группах смерти" певцом

Проишествия

Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила
Королеву красоты облили серной кислотой
Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире

Lifestyle

В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
Известный российский писатель умер в 37 лет
Стоит ли бояться числа "13"
Двух известных музыкантов сбил поезд
Авто

Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить

Соответствующая петиция появилась в Сети
Шоу-бизнес

Известный певец сделал предложение избраннице Казаченко

Светская тусовка неоднозначно относится к любовному треугольнику артиста
Lifestyle

Зять жестко подставил Церетели

Известный скульптор, дизайнер и живописец Зураб Церетели попал в весьма неприятную ситуацию
Регионы

В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ

Инициатива поступила от властей Татарстана

Гороскоп

Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум

Фоторепортажи

Самые сексуальные военные в кино
Как порноактеры выглядят в реальной жизни
Лужков показал свое хозяйство
Рената Литвинова отметила 50-летие

Спорт

Российские хоккеистки заткнули освиставших гимн чехов (видео)
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка
В Мирзаева выстрелили 14 раз

Регионы

Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке
"Почта России" грязно обругала пожаловавшуюся клиентку
Ангарский маньяк-милиционер собрался выйти на волю
Резня в супермаркете в стиле "Игры престолов" попала на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru