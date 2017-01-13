Порошенко готовятся судить за госизмену

Экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Службу безопасности Украины (СБУ) завести уголовное дело на президента Петра Порошенко. Главу государства обвиняют в госизмене.

На своей странице в социальной сети Facebook Кузьмин заявил, что СБУ необходимо начать процесс уголовного преследования президента Порошенко, а также топ-менеджеров принадлежащей ему кондитерской компании Roshen. По словам юриста, в то время как Киев "ведет войну" с Москвой, бизнес Порошенко в России продолжает действовать и приносить ему доход. Кузьмин уверен, что судебное преследование украинского государства необходим для "защиты интересов народа", сообщает газета "Известия".

Ранее Кузьмин сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку в отношении президента Петра Порошенко. Причиной стали его бизнес-активы в России. "Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", – написал он.



Стоит отметить, что среди российских активов президента Украины по-прежнему значится шоколадная фабрика "Рошен" в Липецке. Производство на ней продолжает функционировать. Более того, предприятие набирает новых сотрудников и обещает им неплохие зарплаты. При этом закрыть фабрику в Липецке Порошенко обещал еще в 2014 году. С тех пор его активом неоднократно интересовались российские налоговые и правоохранительные органы.



