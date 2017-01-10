У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России

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"Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", – заявил юрист. В самом антикоррупционном бюро уже начали проверку декларации президента страны.
Ранее президент Украины обнародовал электронную декларацию о своих доходах за прошедший год. Судя по документу, на счетах главы украинского государства оказалось более 26 миллионов долларов, порядка 14 тысяч евро и 540 тысяч гривен.
Однако позже декларация была обновлена, и среди прочих сумм в ней появились почти два миллиона гривен дополнительных доходов. В целом же, согласно документу, Порошенко владеет 104 компаниями, которые зарегистрированы как на Украине, так и за рубежом, в том числе в России, Польше, на Кипре.
Стоит отметить, что среди российских активов президента Украины по-прежнему значится шоколадная фабрика "Рошен" в Липецке. Производство на ней продолжает функционировать, более того, предприятие набирает новых сотрудников и обещает им неплохие зарплаты. При этом закрыть фабрику в Липецке Порошенко обещал еще в 2014 году. С тех пор его активом неоднократно интересовались российские налоговые и правоохранительные органы.
Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции "Воля народа" Александр Онищенко выступил с заявлением, что располагает информацией о причастности Порошенко к крупным коррупционным схемам. Он отметил, что в первое время своего президентства глава украинского государства активно подкупал депутатов парламента в своих личных целях. Сам разоблачитель заблаговременно покинул Украину из-за угрозы его жизни и здоровью.
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