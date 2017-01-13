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Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку
Толопа рассказала, что получила официальный отказ в предоставлении украинского гражданства. "Спасибо, Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу", – написала она.
Россиянка примкнула к вооруженным отрядам после того, как Порошенко летом 2016 года подписал указ, разрешающий иностранным гражданам служить в украинской армии. В соответствии с нормативно-правовым актом, Толопа могла претендовать на получение гражданства Украины по упрощенной схеме.
Сначала она состояла в националистическом батальоне "Айдар", но позже перешла на службу непосредственно в состав Вооруженных сил Украины. В декабре россиянка оказалась в центре скандала, облив томатным соком депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Причиной стало невыполнение им обещаний помочь в получении паспорта.
"Айдар" – территориальный добровольческий украинский батальон, образованный в мае 2014 года для действий на территории Луганской области. Военнослужащие подразделения "прославились" кровавыми акциями устрашения по отношению к местному населению, в том числе изнасилованиями, массовыми убийствами и грабежами. Многие члены батальона придерживаются праворадикальных и нацистских взглядов.
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