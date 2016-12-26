Порошенко нашел нового врага

Окружение президента Украины Петра Порошенко предпринимает попытки отправить в отставку главного банкира страны. Уволить руководителя Национального банка Валерию Гонтареву хотят также в "Батькивщине" и в Радикальной партии Олега Ляшко.

Наказать Гонтареву призывают депутаты из УДАРа, Радикальной партии и "Батькивщины". А уважаемый на Западе нардеп Сергей Тарута в интервью австрийским СМИ утверждал, что главный банкир Украины причастна к отмыванию денег, полученных в качестве помощи от МВФ и Евросоюза. Ближайшие соратники Порошенко тоже невзлюбили Гонтареву.

"Против нее работает внутреннее окружение президента — речь о ближайших лицах, возможно, это Константин Григоришин. В схеме участвует и Арсен Аваков, а он не вступал бы в прямой конфликт с президентом", - сказал украинскому изданию "Вести" политолог Руслан Бортник.

Тем временем в Киеве появилась информация о том, что Гонтареву могут уволить по "мягкому" сценарию: отправить на новую должность, суть которой – дальнейшие переговоры с МВФ. На место главы НБУ может быть назначен нынешний руководитель ПриватБанка Александр Шлапак. Власти Украины объявили о национализации этого банка. В понедельник, 26 декабря стало известно, что несколько компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали процедуру банкротства.





Между тем в понедельник в Киеве продолжились акции протеста с требованием отправить в отставку главу Нацбанка. Гонтареву обвиняют в падении курса национальной валюты, что негативно сказалось на экономике и привело к массовому обнищанию населения. На прошлой неделе Тернопольский горсовет обратился к президенту Украины с призывом уволить Гонтареву "как лицо, непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижение покупательной способности граждан Украины". С аналогичным требованием к Петру Порошенко обращались и депутаты из комитета по финансовой политике Верховной Рады.

Самой массовой акцией с требованием отставки главного банкира страны стал так называемый "Финансовый майдан". 15 ноября 2016 года улицы Киева и других крупных городов страны вышли обманутые вкладчики банка "Михайловский" и других обанкротившихся банков, а также активисты "Батькивщины". Помимо требований о возврате своих денег, они высказывали недовольство высокими тарифами на коммунальные услуги.