Действующий лидер США не спешит освобождать место в Белом доме
Администрация избранного президента США готовится назначить нового посла в Москву
Порошенко готовится бежать в Россию
Как утверждает Казаков, после избрания президентом США Дональда Трампа Порошенко отправил в Вашингтон своих людей, которые должны были обсудить будущее американо-украинских отношений, а также получить гарантии безопасности для самого президента и его капиталов. "Однако соратников Порошенко отказались принять", – утверждает эксперт.
Это стало причиной того, что он обратил свой взор в сторону Москвы, которую ранее обвинял во всех смертных грехах, полагает Казаков. Вопросы все те же: личная безопасность и сохранность активов в случае потери власти.
Ранее эксперты заявили о высокой степени вероятности того, что новое американское руководство покончит с президентством Порошенко. Причинами этому послужит как общая неэффективность и коррумпированность украинских властей, так и позиция самого Порошенко, который во время избирательной кампании в США открыто поддержал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Также высказываются предположения о том, что Вашингтон и Москва могут пойти на раздел сфер влияния в Европе, что приведет к полному переходу Украины под влияние России. В любом случае для реализации такого сценария нужна будет смена власти в этой стране и приход к руководству более адекватных и договороспособных людей.
Бизнесмен Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию президента США из экономии средств на спиртное.— Алексей Егоров (@egorov_am) 27 декабря 2016 г.
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