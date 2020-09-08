40-летняя звезда сериала "Ольга" покупает квартиру ради молоденькой невесты-студентки

40-летний артист уже был женат. От брака с Александрой Нестеровой у знаменитости подрастает 13-летняя дочь. Бывшей избраннице Максима Костромыкина 32 года. Она работает в турагентстве.
Нынешняя зазноба звезды сериала "Ольга" пока студентка. Анастасии Красиковой всего 21. Девушка учится на инженера-строителя. Максим Костромыкин и его избранница сейчас живут в Твери. Влюбленные вместе уже два года.
Судя по всему, Максим и Анастасия планируют пожениться. Актер задумался о покупке квартиры. Костромыкин долгие годы арендует жилье. "Но это здорово, когда один, а когда есть семья, нужна своя площадь", – сказала звезда сериала "Ольга"
Костромыкин размышляет над тем, чтобы найти дополнительный источник дохода. По словам Максима, актерство в плане финансов нестабильно. После первого сезона сериала "Ольга", например, у Костромыкина был большой период простоя. Артист ушел из театра и лишился постоянного заработка.
Тем не менее, Максим Костромыкин не будет препятствовать, если дочь пойдет по его стопам. "Девушкам идет эта профессия, как платье", – высказался артист из сериала "Ольга".
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