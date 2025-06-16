На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло

Все городские указатели приводят к единому стандарту.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы продолжает работу по улучшению навигации в городе. Так, в рамках внедрения единого стандарта для удобства пассажиров на трамвайных остановках, не оборудованных отдельными павильонами, установили 105 новых указателей с полезной информацией. На них указано расписание, способы оплаты проезда, а также куар-код с прогнозом прибытия трамвая.

Прежде списки маршрутов и расписание с указанием среднего интервала движения для будних дней и выходных, а также куар-код для быстрого доступа к прогнозу прибытия транспорта в режиме реального времени размещались только в информационных коробах на остановочных павильонах. Теперь подобные указатели смонтировали и на остановках, где павильоны отсутствуют. Новые указатели имеют выпуклую форму и размещены в заметном месте, при этом они устойчивы к погодным условиям и физическому воздействию. На них размещается вся важная и оперативная информация, необходимая пассажирам, ожидающим трамвай, просто в более компактном виде.

При этом вся навигация в Москве оформляется в едином стиле, чтобы пассажирам было привычнее и удобнее ориентироваться при перемещении между разными видами транспорта. По оценке специалистов, внедрение единого стандарта на остановках позволит жителям и гостям столицы более эффективно планировать свои поездки и экономить время на поиске нужной информации. Она представлена в доступном виде с выделением ключевых аспектов и использованием знакомых пиктограмм для быстрого восприятия данных.

Ранее в столице прошел конкурс «Московские мастера» среди водителей трамвая. Победителем стала Ольга Канушкина. Она работает на маршруте № 39, который пролегает между станциями метро «Университет» и «Чистые пруды». В этом году за звание лучшего водителя трамвая боролись 10 финалистов из пяти трамвайных депо. Соревнования состояли из двух этапов: в теоретической части участники демонстрировали знания инструкций и правил, а в практической – навыки управления трамвайным вагоном. Отметим, что вторая часть соревнований прошла на современном трехсекционном трамвае «Витязь-Москва».