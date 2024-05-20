В Москве стартовал ягодный сезон

Количество адресов продаж решено увеличить до 250. Все площадки расположены в непосредственной близости от домов и остановок общественного транспорта.

В Москве открыт ягодный сезон. Жители и гости столицы ежегодно ждут это время, чтобы получить возможность приобрести новый урожай ягод. Организованно сезон продажи проводится уже девятый год.

«Для удобства покупателей все площадки расположены вблизи жилых домов и остановок общественного транспорта, а специальные удобные павильоны, оформленные в едином стиле, легко узнаваемы и являются дополнительной гарантией того, что именно в них можно приобрести качественную и свежую сезонную ягоду», — сообщает столичный департамент торговли и услуг.

По итогам прошлого года в сезон продажи было реализовано более 2,1 тысяч тонн клубники и земляники. После анализа уровня спроса было принято решение увеличить число торговых точек в следующем сезоне. В 2024 году в Москве количество адресов продаж решено увеличить в несколько раз – с 150 до 250.

Торговые точки имеют фирменное брендирование. Высокий спрос традиционно наблюдается на следующие сорта клубники и земляники: «клери», «флер», «альба», «джоли», «альбион», «азия», «роксана». Всего подготовлено для реализации 15 видов, которые различаются по цвету, форме и вкусовым качествам. Кроме клубники покупатели могут приобрести и другие ягоды: малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость.

«Это позволит нам дать большему количеству отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств возможность поставлять ягоду в столицу, а у жителей, в свою очередь, будет более широкий выбор», — пояснили в мэрии.

В первую очередь в столичные точки продаж доставляют ягоду из южных регионов — из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Крыма, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Ингушетии. А по мере созревания появится продукция и из других мест — всего их будет около 40.