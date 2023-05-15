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В Москве откроют еще 27 площадок для выгула собак

В Москве откроют еще 27 площадок для выгула собак

В ближайшие месяцы в столице откроют новые площадки для выгула домашних питомцев.

В течение лета откроется 27 площадок в разных округах Москвы. Специалисты спроектировали их с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий жителей столицы.

На площадках будет комфортно и питомцам, и их владельцам. Там уложат искусственное покрытие, разобьют газоны, установят тренажеры для питомцев и лавочки для хозяев.

Тренажеры для площадок изготавливают из экологически чистых материалов. Владельцы смогут тренировать питомцев и развивать у них координацию движений, преодолевать страх замкнутого пространства.

Больше всего новых площадок – семь – создадут на востоке столицы. Всего новые места для выгула домашних питомцев откроются в девяти округах.

Создание новых площадок проходит в рамках проекта "Питомцы Москве" программы "Мой район". В столице формируется комфортная инфраструктура для занятий с домашними животными.

За последние два года появились 33 площадки. Например, в будущем парке "Яуза" на северо-востоке Москвы специалисты комплекса городского хозяйства обустроили сразу три места для выгула питомцев, где можно проводить игры и тренировки. Работы выполнены в рамках благоустройства участков между улицами Широкая и Енисейская и вдоль Северодвинской улицы.

В районе Ясенево площадку для выгула и дрессировки собак открыли в рамках благоустройства участка между улицами Тарусская и Ясногорская. Объект расположен на территории так называемого регулярного городского сада.

Городской проект "Питомцы в Москве" появился в 2021 году в рамках программы "Мой район". Модернизация площадок для выгула и дрессировки собак прошла с учетом рекомендаций кинологов и пожеланий владельцев домашних животных.

В конце 2022 года в поселении Краснопахорское Троицкого административного округа (Новая Москва) построили двухэтажную экогостиницу для временного содержания кошек и собак. Объект расположен недалеко от деревни Поляны на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

В зоогостинице можно подготовить питомца к выставке. Также доступна аренда помещения для проведения мастер-классов, лекций, конкурсов и соревнований.

15 мая 2023, 16:30
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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