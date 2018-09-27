Известная модель упала на подиуме
Ролик появился в Сети. В нем супермодель и ведущая телепроекта "Топ-модель по-украински" упала прямо на подиуме на глазах у подопечных.
"Спойлер... или просто анонс нового выпуска, будет уже в эту пятницу. Воспринимай, как тебе хочется", – подписали видео на Instagram-странице сообщества шоу. Примечательно, что Костромичева, дабы сгладить конфуз, заявила, что упала специально. Падение модели на подиуме принялись обсуждать подписчики.
Некоторые стали шутить в комментариях. "Когда ты лоханулся перед подружками: – Я впала навмисно (упала нарочно. – Прим. ред)", "Красиво даже упала", – писали фолловеры. Не все пользователи соцсети поняли, было ли падение модели на подиуме постановочным или реальным.
Отметим, модель, которая теперь запомнится зрителям не только своими образами, а падением на подиуме, является одной из самых известных и востребованных не только на родине, но и во всем мире. Алла Костромичева родилась в 1986 году в городе Севастополе в обычной украинской семье. В 17 лет модель впервые продемонстрировала свои внешние данные широкой публике: ее фото появились в рубрике "Девушка недели" в местном издании.
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