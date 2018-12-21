Как правильно наряжать елку для встречи 2019 года

На смену Собаки к нам приходит Желтый Земляной Кабан. Основными цветами 2019 года станут все оттенки желтого и коричневого. Ярко желтый, цвет лимона, горчичный, цвет нежной ванили, коричневый, цвет шоколада, золотой – выбирайте идеальный оттенок для себя.

Для того, чтобы весь 2019 год был счастливым, успешным и денежным, его нужно правильно встретить. Главным атрибутом новогоднего торжества является елка, которая символизирует вечную жизнь. Правильно украшая ее, вы "оживляете" свои желания.

Чтобы эти желания сбывались, нужно придерживаться двух самых главных правил. Первое правило – ель должна быть живой. Живой, это не значит срезанной. Пусть она растет в горшке или на дачном участке (если вы отмечаете праздник за городом). Вот такую елку можно смело наряжать. Если ни один из вариантов вам не подходит, то приобретите искусственную елку. Главное – ни в коем случае не покупать срезанную елку. Она будет умирать и чахнуть, а вместе с ней и все ваши желания.

Искусственную елку можно сбрызнуть ее эфирными маслами хвойных растений, и тогда ваш дом будет благоухать ароматом хвои, но ни одно живое дерево при этом не пострадает.

Правило второе – игрушки, которыми вы украшаете свою красавицу елку, должны символизировать все ваши самые заветные желания на 2019 год. Например, вы планируете покупку долгожданной квартиры или вы хотите приобрести загородный участок с домом, тогда елку лучше украсить маленькой фигуркой дома, картинкой дома или чем-то символизирующим будущую покупку, например ключами.

Если есть желание приобрести новый автомобиль, то елку стоит украсить игрушечной машинкой. Не поленитесь, выберите в магазине самую красивую модель и повесьте ее на елку. Если вы давно мечтаете о пополнении в семье, то елку нужно украсить фигуркой маленького пупса или символическими вещицами, например пустышкой, маленькими пинетками, аистом.

Чтобы в доме всегда царил достаток, или елку лучше украсить золотыми шарами или шишками. Чтобы ваш дом всегда был полная чаша – украсьте елку фруктами и орехами, которые так любит Свинья.

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Игрушки в форме сердечек дадут правильную энергию для укрепления семьи. А если вы еще не нашли свою вторую половинку, то фигурки влюбленных помогут обрести личное счастье в новом году.

Проводя все эти ритуалы не забывайте о настроении и энергетике, которые вы передаете всему, к чему прикасаетесь. Если вы будете счастливы, если вы поверите в то, что все загаданное исполниться, то атмосфера радость и счастья будет сопровождать вас круглый год и все ваши желания исполнятся.