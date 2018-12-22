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Lifestyle

Как встретить Свинью: украшаем дом к Новому году

Фото:Дни.ру
Совсем немного времени остается до встречи Нового 2019 года – года Желтой Земляной Свиньи. Взрослым и детям хочется ненадолго забыть о повседневных делах и окунуться в сказку и волшебство новогодней ночи. Атмосфера торжества начинается с украшения дома, а идеи праздничного декора уже витают в воздухе. 
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Земляной Кабан или Желтая Свинья символизирует домашний очаг, хранение семейных традиций, уюта, поэтому жилище должно быть подготовлено обстоятельно и без спешки, оформлено празднично и ярко. Многие пренебрегают новогодним декорированием, а зря – ведь нет ничего лучше, чем всей семьей сообща преобразить собственные пенаты. К тому же, многие украшения можно сделать своими руками, что существенно сэкономит средства.

О том, как правильно и стильно украсить свое жилище к празднованию Нового года, задобрив его символ, "Дни.ру" рассказал архитектор, дизайнер Николай Круглов.

Хоть мода на мини-пигов среди обитателей городских квартир набирает обороты, изначально Свинка все же деревенское животное. Поэтому при декорировании дома к встрече 2019 года лучше избегать искусственных материалов, дешевой мишуры, пластика. Украшения можно сделать своими руками из дерева, керамики, стекла, бумаги, картона, глины, лоскутков разноцветной ткани, шишек и желудей. Особенно это касается детской комнаты – Свинья будет рада поделкам hand-made из природных материалов, а детям точно понравится процесс самостоятельного изготовления праздничных мелочей, веночков, бумажных и тканевых гирлянд, миниатюрных елочек, сделанных из подручных средств, которые впоследствии можно расставить по всему периметру.

Фото: www.globallookpress.com

Для привлечения благополучия обязательно нужны фигурки свиньи – их также можно сделать совместно с детьми, например, из глины или пластилина. Весь декор должен быть выполнен в одной концепции. Чтобы он не был аляповатым, заранее продумайте единую стилистику и придерживайтесь ее.

Основными цветами грядущего года Свиньи станут желтый, коричневый, зеленый и золотистый. В тренде также будут все теплые земляные оттенки естественной среды нашей планеты – цвет морской воды, утреннего и вечернего неба, цветущего луга. Все эти тона вполне могут быть использованы в Новогоднюю ночь. В торжественном оформлении интерьера должны преобладать контрастные расцветки, что-то очень необычное, неординарное, но в тоже время элегантное и стильное – Свинья 2019 года – настоящий эстет! Она любит контраст, но не хаос и бедлам.


Фото: www.globallookpress.comК оформлению елки желательно подойти максимально креативно. Она может быть сделана из книг, журналов, деревянных дощечек, пустых бутылок. Главное украшение Нового года можно поставить вверх ногами – верхушкой в пол, а широким низом к потолку. Любой необычный предмет может стать елкой, и он обязательно должен понравиться Свинье. Оформление классической зеленой красавицы должно быть нарядным, но вместе с тем, необычным. Например, можно украсить ее только шарами, размещенными в строгом геометрическом рисунке, или нарядить декоративными яблоками – лакомством, которое придется Хрюшке по вкусу. По всему жилому помещению хорошо бы расставить вазочки с шишками, орешками и желудями, чтобы задобрить Свинью и "прикормить" ее к дому на весь 2019 год.

Новогодний стол должен быть накрыт изыскано, но с неким отсылом в фермерскую или кантри-тематику. Подойдет хлопчатобумажная льняная скатерть с рисунком "в цветочек". Категорически избегайте принтов с хищными животными и изображениями рептилий – это отпугнет Свинью. Зато дорогая красивая посуда – объемная керамическая, хрусталь, фарфоровые тарелки – привлечет внимание Кабанчика и расположит его к хозяевам дома надолго. Пожалуй, он поспособствует изобилию вкусной еды в семье на протяжении всего года.

Кадр youtube.com

Для встречи Нового года многие уезжают за город и задумываются над украшением фасадов домов. Козырьки, балконы, перила и входную дверь традиционно декорируют новогодним венком из еловых веток, связанных красной атласной лентой. Можно добавить элементы, которые оценит Хрюшка – шишки, орешки, желуди, яблочки и конфеты как нельзя кстати. Еловыми ветками и гирляндами из этих деталей можно украсить также и фасад загородного дома, и подчеркнув все это великолепие золотистыми огоньками, светодиодными лентами, мигающими разноцветными лампочками. Самый большой и эффектный венок должен располагаться на входной двери, так как Свинья – гостеприимное животное, поэтому выражение особого расположения гостям ей должно понравиться.

В тренде сейчас световое или лазерно-проекционное шоу, которое называют "неоновым". Это приспособление из специальных ламп, лучи которых направляются на дом, и создают любое динамичное изображение. Отдельными лампами или прожекторами можно подсветить конструктивные элементы дизайна фасада, например, карниз, фронтон или скульптурные решения, по аналогии с подсветкой центральной Москвы. Настоящим новогодним подарком станет живая, растущая во дворе загородного дома ель. Наряжая ее к Новогодней ночи, можно зарядиться праздничным настроением на все каникулы!  

22 декабря 2018, 06:03

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