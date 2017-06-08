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Lifestyle

Худшие платья "Кинотавра"

Елизавета Боярская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Традиционно церемония открытия фестиваля "Кинотавр" – отличная возможность для российских звезд покрасоваться в элегантных нарядах. Однако и в этом году, как всегда, не обошлось без модных провалов. Dni.ru разобрались в том, кого из красоток подвело чувство стиля.
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Елизавета Боярская

Прекрасная исполнительница Анны Карениной выбрала для церемонии чересчур перегруженный фактурами наряд. Массивный, плотный верх платья Лизы дополнительно утяжелен металлическими монетами. Низ же, напротив, воздушный, светлый. В общем, глядя на это платье, на ум приходит только одно слово – "дисгармония". 

Елизавета Боярская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Виктория Толстоганова

Такое впечатление, что актриса спешила и надела первое, что попалось ей под руку. Плотная, светлая ткань платья модельера Светланы Тегин наделяет очертания стройной фигуры Виктории какими-то тяжелыми и бесформенными чертами. Да и в целом этот светло-розовый цвет делает наряд каким-то безликим.   

Марина Александрова

Похоже, актриса Марина Александрова сделала все для того, чтобы оказаться на ковровой дорожке в центре внимания: красное платье, глубокое декольте, полупрозрачный низ, кружева, массивные черные босоножки. Да, экстравагантности наряду не занимать, а вот со стилем дело плохо. В целом ощущение, что Марина позаимствовала "рабочую форму" средневековой куртизанки. 

Марина Александрова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юлия Пересильд 

Актриса предстала перед гостями "Кинотавра" в образе роковой Кармен – черное длинное платье с воланами, ярко-красная помада. Однако выбранный стиль оказался не слишком удачен. Во-первых, нежным чертам лица блондинки Юлии не слишком идут выбранные темные цвета. Во-вторых, крой платья (завышенная талия, оборки) и качество ткани слишком упрощают вид. Такое впечатление, что на актрисе летний сарафан для поездок на дачу. 

Юлия Пересильд. Фото: instagram.com/90katia.sidorova

Дарья Чаруша

Вероятно, Дарья Чаруша решила побороться за звание самой сексуальной актрисы красной ковровой дорожки. Для этого красотка выбрала "псевдо-голое" платье модельера Алены Ахмадуллиной. Однако, как нам кажется, смелый эксперимент не удался. Наряд выглядит достаточно дешево и вульгарно, однако нежные, нюдовые оттенки не дают этому модному провалу превратиться в настоящую катастрофу.   

Дарья Чаруша. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Марьяна Спивак

Стройная и красивая актриса зачем-то "похоронила" свою фигуру под этим блестящим куском черной ткани от Tegin. Дополнительную тяжесть образу придают закрытые туфли от Jimmy Choo. Надеемся, в следующем году Марьяна подойдет к выбору платья для "Кинотавра" тщательнее.  

Марьяна Спивак. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Автор: Рудольф Великолепный8 июня 2017, 14:12

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