Худшие платья "Кинотавра"

Традиционно церемония открытия фестиваля "Кинотавр" – отличная возможность для российских звезд покрасоваться в элегантных нарядах. Однако и в этом году, как всегда, не обошлось без модных провалов. Dni.ru разобрались в том, кого из красоток подвело чувство стиля.

Елизавета Боярская

Прекрасная исполнительница Анны Карениной выбрала для церемонии чересчур перегруженный фактурами наряд. Массивный, плотный верх платья Лизы дополнительно утяжелен металлическими монетами. Низ же, напротив, воздушный, светлый. В общем, глядя на это платье, на ум приходит только одно слово – "дисгармония".

Виктория Толстоганова

Такое впечатление, что актриса спешила и надела первое, что попалось ей под руку. Плотная, светлая ткань платья модельера Светланы Тегин наделяет очертания стройной фигуры Виктории какими-то тяжелыми и бесформенными чертами. Да и в целом этот светло-розовый цвет делает наряд каким-то безликим.

Марина Александрова



Похоже, актриса Марина Александрова сделала все для того, чтобы оказаться на ковровой дорожке в центре внимания: красное платье, глубокое декольте, полупрозрачный низ, кружева, массивные черные босоножки. Да, экстравагантности наряду не занимать, а вот со стилем дело плохо. В целом ощущение, что Марина позаимствовала "рабочую форму" средневековой куртизанки.

Юлия Пересильд

Актриса предстала перед гостями "Кинотавра" в образе роковой Кармен – черное длинное платье с воланами, ярко-красная помада. Однако выбранный стиль оказался не слишком удачен. Во-первых, нежным чертам лица блондинки Юлии не слишком идут выбранные темные цвета. Во-вторых, крой платья (завышенная талия, оборки) и качество ткани слишком упрощают вид. Такое впечатление, что на актрисе летний сарафан для поездок на дачу.

Дарья Чаруша

Вероятно, Дарья Чаруша решила побороться за звание самой сексуальной актрисы красной ковровой дорожки. Для этого красотка выбрала "псевдо-голое" платье модельера Алены Ахмадуллиной. Однако, как нам кажется, смелый эксперимент не удался. Наряд выглядит достаточно дешево и вульгарно, однако нежные, нюдовые оттенки не дают этому модному провалу превратиться в настоящую катастрофу.

Марьяна Спивак

Стройная и красивая актриса зачем-то "похоронила" свою фигуру под этим блестящим куском черной ткани от Tegin. Дополнительную тяжесть образу придают закрытые туфли от Jimmy Choo. Надеемся, в следующем году Марьяна подойдет к выбору платья для "Кинотавра" тщательнее.