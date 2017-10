Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе

Главной причиной ЧП является доступность огнестрельного оружия в США. Если оружием завладеет психически неуравновешенный или нездоровый человек, возможны трагедии, считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов.



"В Америке есть штаты, где огнестрельное оружие запрещено. У нас оно разрешено только охотникам, по охотничьему билету, после специальной проверки, которую проводит теперь полиция. К сожалению, оружия настоящего много. Люди покупают мелкокалиберную винтовку для охоты на зверя, а используют её на улицах, либо покупают на черном рынке ружье, ствол отпиливают, получается обрез, из которого можно убивать. Поэтому и в Америке, и у нас сейчас активно заняты тем, чтобы оружие не попадало в руки душевно больных, преступников и было зарегистрировано", – отметил эксперт в беседе с НСН.

В ФБР подчеркнули, что не нашли связи Пэддока с какими-либо боевиками. Американские следователи, занявшиеся делом Стивена Пэддока, также удивлены, насколько мало упоминаний об этом человеке в базах данных США, писали ранее Dni.Ru . Отсутствие связей с террористами и низкая социальная активность указывают на психические заболевания, которыми мог страдать стрелок, считает Михаил Виноградов. По его словам, он неоднократно встречался с похожими случаями в практике.

"Какое-то время тому назад мне пришлось быть в качестве независимого эксперта. Человек выскочил из дома и расстрелял совершенно незнакомых ему людей, идущих на улице, восемь человек пострадали, двое погибли. Его схватили. Выяснилось, что он давний душевнобольной, ему слышались какие-то голоса угрожающего характера, он чувствовал, что его хотят убить, поэтому решил опередить. Сейчас он в психбольнице, будет там до конца его дней", – рассказал эксперт.

EXCLUSIVE: 2 of the 23 guns found in #LasVegas suspect's Mandalay Bay hotel room. Photos obtained by @JacquiHeinrich https://t.co/PX0w8X167U pic.twitter.com/wwnc8MWdPO