Гороскоп на март 2022 года

Что ожидать в марте 2022 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Тиана Атлас.



Март 2022 года обещает быть действительно непростым. Гороскоп призывает всех быть бдительными, так как разгул аферистов, собирающих средства на ложную помощь, будет крайне высок. А с шестого марта напряжение усилится, так как к Меркурию в Водолее присоединятся Марс с Венерой. Хорошие новости нас ожидают во второй половине марта, и уже в следующем месяце появится шанс на победу любви.



Овен

Гороскоп на март 2022 советует Овнам вплотную заняться своим ментальным здоровьем. Отдых, йога, медитации, работа с психологом – то, что необходимо вам в этом месяце. А если есть возможность быть больше времени на природе и уделять время спорту, то это главная рекомендация гороскопа.

Телец

Друзья и общение станут в марте для вас главным спасением в водовороте событий и информационного потока. Вера в лучшее и светлое будущее помогут вам справиться с текущими проблемами. Крепкие нервы вам сейчас понадобятся, ведь вторая половина месяца обещает вал работы. Что касается личной жизни – здесь царит неопределенность. Самым правильным решением будет просто плыть по течению.

Близнецы

Близнецы, активный месяц вам гарантирован! Не затеряйтесь в ворохе событий и не забудьте про личную жизнь, ведь сейчас благоприятное время для построения отношений. А конец месяца посвятите планированию долгожданного отдыха.

Рак

Раки, для вас сейчас благоприятное время для обучения, в том числе иностранным языкам. Месяц в целом благоволит вам во многом – от запуска стартапа до получения крупной финансовой суммы от инвестора. Но именно здесь может и крыться камень преткновения, как раз из-за денег могут быть конфликты с вашей второй половинкой. Совет гороскопа – разделяйте финансы и личную жизнь.

Лев

Львы именно в этом месяце могут всерьез заняться изучением эзотерики и развиться духовно. Вполне возможно, что именно в этом месяце вы найдете свое предназначение! Кто знает, может быть именно вы станете легендарным астрологом или метафизиком? Тем более, что данные направления сильно помогут вам наладить свою личную жизнь.

Дева

Девы, весеннее обострение настигнет вас в полном объеме. Следите за своим здоровьем, ведь традиционная весенняя депрессия может его подорвать. Сейчас самое время направить энергию на любовь и романтику, ведь именно в этом месяце у вас есть все шансы встретить свою вторую половинку.

Весы

Если у вас с партнером настал сложный период в отношениях, то самое время внести в них перчинку и добавить разнообразия. Чаще радуйте своего партнера, устраивайте сюрпризы и дарите подарки. Тем более, звезды готовят вам отличные финансовые возможности. Особенно, если вы руководитель или топ-менеджер.

Скорпион

Уделяйте больше времени творчеству, любимым увлечениям. Это лучше всего поможет вам отвлечься от проблем и потрясений. Весна сопутствует и романтическому настрою, в любви вам действительно может очень крупно повезти. Впрочем, не только в любви, финансовая сфера тоже благоволит вам.

Стрелец

Обычно активные Стрельцы, в марте умерят свой пыл и посвятят время более спокойному и размеренному образу жизни. Месяц для вашего знака зодиака действительно благоприятен для общения с родственниками и близкими людьми. Что касается путешествий, то сейчас они не принесут вам удовольствия, поэтому, откладывайте сбережения на лучшее время.

Козерог

Козерогов смело можно назвать любимчиками звезд месяца! Если вы работаете в медийной и творческой сфере, то вас ждут особые успехи и крупные доходы. А вот с ними стоит быть осмотрительнее и заблаговременно создать себе подушку безопасности из-за спонтанных трат. Развивайте свою популярность!

Водолей

Водолеи, не упустите это время, ведь март 2022 года для вашего знака зодиака самый удачный месяц в году! В любви вам тоже, скорее всего, повезет. И у вас есть отличные шансы продвинуться по карьерной лестнице, но для этого вам стоит стать более гибкими и подстроиться под нынешние реалии.

Рыбы

Рыбы, весна для вас будет чудесной, а март-месяц станет самым волшебным месяцем сезона. Позитивный настрой поможет вам во многих сферах жизни и Вселенная вас обязательно услышит. Успех вас ждет в любых начинаниях – от смены работы до поиска любви