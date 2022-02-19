Удачные дни 2022 года Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Пятница
18 февраля
Лента новостей
02:07
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
23:58
К чему снится обезьяна
22:14
"Это ад, преисподняя!": Захарова обвинила Украину в геноциде после эвакуации жителей Донбасса
22:13
"Коленька, а сколько девочке лет?": Баскова упрекнули за отношения с 15-летней дочерью Волочковой
21:24
Ситуация в Донбассе идет к войне – глава ДНР
21:24
"Говорим о глубокой депрессии, шизофрении": состояние дочери Успенской вызывает тревогу
21:12
"Умрем за Украину!": Зеленский посоветовал нации брать лопаты и защищать страну в траншеях
21:01
В Москве итальянка потеряла 10-летнего ребенка
20:42
Путин принял решение о выплатах эвакуированным жителям Донбасса
20:37
Срочно: Невзоров умер от ковида
20:07
В Крыму заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
19:56
Может указывать на рак: врач предупредил об опасном виде родинок
19:49
Почему некоторые россияне не смогут взять ипотеку при нулевой ставке – Минстрой
19:34
Вывалившей грудь при детях Гагариной влепили пощечину: Выделяет достоинства
19:21
Морщины и кратеры: лицо постаревшей Джоли вызвало оторопь
19:20
"Какие сладкие щечки": Богатырев и Арнтгольц принимают поздравления с рождением малыша
19:18
ЛНР вслед за ДНР объявила об эвакуации населения в Россию
18:59
"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой
18:53
На деда не оставить детей: Родившая дочь Серова рассказала о скандале в семье
18:23
Раздвинувшая ноги Ковальчук перестала ухаживать за собой: Надоело
18:21
"Мы торгуем рожей": Костюшкин вскрыл подноготную российского шоу-бизнеса
18:11
Выставили редкостными кретинами: Елизавета II нашла сочувствующих после чудовищных скандалов
17:58
Беременная сестра Фриске обратилась к россиянам: Перестаньте!
17:40
Сценарий Лазарева? Заговоривший о детях Билан взорвался после слов о даме сердца
17:38
"Волосы все повылезали": Общипанная Гузеева плюнула в свое отражение
17:37
"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой
17:19
Бенефис Костолевского и "потухшая" Андреева: что говорят зрители о сериале "Серебряный волк"
17:11
Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию
17:01
"Мощнее, чем в 2014-м": премьер Польши о новых санкциях ЕС против России
16:51
В Госдуме назвали причину переплаты россиян за отопление
16:48
В духе времени: Крым восхитил пушистый "Стопкоронавирус"
16:19
"Пукнуть в эпизоде": 38-летний Гудков о решении завязать со съемками в кино
16:18
"Психовала жутко": Ставшая звездой Netflix Хмельницкая круто поменяла жизнь
16:12
Отчаявшаяся из-за проблемной беременности Рапунцель из "Дома 2" заговорила об уходе: Устала!
16:11
Муж об исчезновении звезды "Великолепного века": Не имеет никакого отношения ко мне
15:46
Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький
15:26
"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"
15:23
Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела
15:02
Появилась новая информация о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
15:01
Зарыли топор войны: Заклятый враг встал грудью на защиту обиженной Бузовой
14:59
"Мы не дружим": Брызжущая ядом Гузеева приструнила коллег на "Давай поженимся!"
14:56
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
14:46
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
14:40
Ужаснувшийся хирург объяснил причину страшных рубцов на лице изуродованной Алентовой
14:36
Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры
14:36
"Разрушается дружба": измучивший жену Шац рассказал об алкоголизме дочери
14:29
Обрубивший все концы Домогаров сообщил дату своего ухода
14:20
"Уже опухла вся!": слегшая от недуга Михалкова показала кадры истерики
14:15
Умер Народный артист России Юхтин
14:14
Дети и деньги: какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске
В Сети опубликованы фото беременной голой сестры Фриске
Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела
Беременная сестра Фриске обратилась к россиянам: Перестаньте!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 21 по 27 февраля 2022 года.
прочитано 40 раз

Самая короткая рабочая неделя самого короткого месяца года! Кажется, что это здорово, ведь нам так хочется покончить с зимой и увидеть на календаре заветное слово «март». Но если бы все знали, сколько дружественных реверансов в нашу сторону делают звезды, люди не отказались бы от продолжения февраля!

ПО ТЕМЕ

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году

Все планеты движутся прямо, не создавая нам никаких помех. Хотите? Делайте! Никто не будет вставлять вам палки в колеса. Меркурий в Водолее, Марс и Венера в Козероге, Солнце и Юпитер в Рыбах настраивают на активное созидание.

Неделя будет благоприятна для многих занятий. Например, для творчества, самореализации, личной жизни, покупок, косметологии, здоровья, а также поиска новых идей и смыслов. Удачливы будут те, кто готов меняться, осваивать новые ниши, учиться, переезжать, создавать новые союзы. Сидеть смирно и бояться перемен – самый печальный вариант стратегии.

Праздничный день 23 февраля может запомниться странными событиями и встречами. Если с вами произойдет что-то необычное, не ищите логического объяснения: может быть вы отдаете кому-то кармический долг или получаете подарки судьбы, которые когда-то заслужили.

Самым сложным днем обещает стать пятница – взаимное недовольство Урана и Меркурия может вылиться в конфликты, аварии, поломки, головные боли. В этот день будет сложно мириться с несправедливостью и ограничениями, нервы могут сдавать и по другим причинам.

В выходные станет спокойнее: Луна в Козероге невозмутима и деловита. Она попросит навести порядок в делах и в жилище, напомнит о платежах и предложит сделать ревизию в запасах и гардеробе. Ведь через считанные дни – весна и мартовское новолуние!

Овен

Вы сосредоточены на себе, и в этом нет ничего удивительного. Месяц, которые предшествует дню рождения, это сложное время, когда у нас становится мало энергии. Тем не менее, вы можете рассчитывать на поддержку виртуальных друзей, подписчиков – не стесняйтесь задействовать этот ресурс.

Телец

Вам придется пободаться с препятствиями или оппонентами, которые будут создавать напряжение. Но это многому вас научит, заставит обращать внимание на нюансы. Неделя покажет, будете ли вы двигаться к прежним целям, или выберете новые. Это касается работы, бизнеса, учебы, самопродвижения.

Близнецы

Для вас откроются новые обстоятельства, о которых вы не знали или не замечали. Это повысит ваши шансы на успех. Близнецы, которые ждут алименты, компенсации, субсидии – получат их. У сотрудников банков, налоговой, службы приставов, появятся новые карьерные возможности.

Рак

Вы очень сильны сейчас как переговорщик, миротворец, консультант, репетитор. На этой неделе Раки покажут высший пилотаж в любых делах, где происходит взаимодействие с одним слушателем или собеседником. В личной жизни тоже ожидаются приятные перемены – свидания, свадьбы, знакомства.

Лев

Продолжается время, благоприятное для заботы о здоровье, обследований, физиопроцедур, массажа, ухода за кожей и волосами. Вредные привычки отцепятся от вас, а положительные – укоренятся и приживутся. Звезды советуют воздержаться от работы на износ – всех денег не заработаете, больше отдыхайте.

Дева

У вас могут отмениться дальние поездки, поменяться учебное расписание. Если придется сдавать тесты или экзамены – не стоит надеяться на авось, готовьтесь серьезно. У многих Дев сейчас ренессанс личной жизни, отчего о работе и учебе думать сложно. Тем не менее, не забрасывайте дела!

Весы

Если у вас есть дети, уделяйте им внимание, потому что в их жизни может происходить что-то новое. Будьте осторожны во время занятий спортом, танцами – риск травм сейчас выше обычного. Старайтесь проводить больше времени дома – сейчас это ваше место силы, здесь вы отдыхаете и восстанавливаетесь.

Скорпион

С понедельника по среду включительно Луна в вашем знаке, и она не слишком дружелюбна. Вас может накрыть обида или слезливость. Прокачивайте силу воли, не давайте себе раскисать! Тем более что вокруг вас очень много романтики, и шансы устроить личную жизнь просто невероятные!

Стрелец

Продолжается время, удачное для заработков, повышения цен на ваши услуги, поиска более денежной работы. Все это можно и нужно делать до пятницы, после чего сделать паузу. Выходные принесут спокойное и ровное настроение. Постарайтесь выспаться и никуда не спешить – это очень домашние дни.

Козерог

В вашей жизни назревают перемены, и произойдут они уже очень скоро. Возможно, вы решитесь отказаться от какой-то ноши, либо довести до конца расставание с кем-то или чем-то. Будьте осторожны с финансами, так как всю неделю в этой сфере будет неспокойно. Берегите свои денежки и нервы.

Водолей

Меркурий в вашем знаке столкнется с кознями Урана. Необходимость перемен, конец старой, скучной, но такой привычной ситуации – таков общий фон этой недели. Вам придется принимать решения. Психотерапия, книги по самопомощи, медитации будут хорошим подспорьем и помогут решить личные проблемы.

Рыбы

Рыбы продолжают отмечать дни рождения в максимально благоприятной обстановке. Юпитер выступает в роли вашего ангела хранителя. Вы получите прекрасные подарки и теплые, искренние комплименты. В то же время старайтесь не утрачивать связь с реальностью, соблюдайте дедлайны, не нарушайте диету.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
Автор: 19 февраля 2022, 02:07 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вывалившей грудь при детях Гагариной влепили пощечину: Выделяет достоинства

Блондинку пристыдили
Политика

ЛНР вслед за ДНР объявила об эвакуации населения в Россию

Ситуация обостряется
Шоу-бизнес

"Какие сладкие щечки": Богатырев и Арнтгольц принимают поздравления с рождением малыша

Актер счастлив
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Ковальчук перестала ухаживать за собой: Надоело

Артистка удивила поклонников

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой
"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+