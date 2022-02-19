Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 21 по 27 февраля 2022 года.



Самая короткая рабочая неделя самого короткого месяца года! Кажется, что это здорово, ведь нам так хочется покончить с зимой и увидеть на календаре заветное слово «март». Но если бы все знали, сколько дружественных реверансов в нашу сторону делают звезды, люди не отказались бы от продолжения февраля!

Все планеты движутся прямо, не создавая нам никаких помех. Хотите? Делайте! Никто не будет вставлять вам палки в колеса. Меркурий в Водолее, Марс и Венера в Козероге, Солнце и Юпитер в Рыбах настраивают на активное созидание.

Неделя будет благоприятна для многих занятий. Например, для творчества, самореализации, личной жизни, покупок, косметологии, здоровья, а также поиска новых идей и смыслов. Удачливы будут те, кто готов меняться, осваивать новые ниши, учиться, переезжать, создавать новые союзы. Сидеть смирно и бояться перемен – самый печальный вариант стратегии.

Праздничный день 23 февраля может запомниться странными событиями и встречами. Если с вами произойдет что-то необычное, не ищите логического объяснения: может быть вы отдаете кому-то кармический долг или получаете подарки судьбы, которые когда-то заслужили.

Самым сложным днем обещает стать пятница – взаимное недовольство Урана и Меркурия может вылиться в конфликты, аварии, поломки, головные боли. В этот день будет сложно мириться с несправедливостью и ограничениями, нервы могут сдавать и по другим причинам.

В выходные станет спокойнее: Луна в Козероге невозмутима и деловита. Она попросит навести порядок в делах и в жилище, напомнит о платежах и предложит сделать ревизию в запасах и гардеробе. Ведь через считанные дни – весна и мартовское новолуние!

Овен

Вы сосредоточены на себе, и в этом нет ничего удивительного. Месяц, которые предшествует дню рождения, это сложное время, когда у нас становится мало энергии. Тем не менее, вы можете рассчитывать на поддержку виртуальных друзей, подписчиков – не стесняйтесь задействовать этот ресурс.

Телец

Вам придется пободаться с препятствиями или оппонентами, которые будут создавать напряжение. Но это многому вас научит, заставит обращать внимание на нюансы. Неделя покажет, будете ли вы двигаться к прежним целям, или выберете новые. Это касается работы, бизнеса, учебы, самопродвижения.

Близнецы

Для вас откроются новые обстоятельства, о которых вы не знали или не замечали. Это повысит ваши шансы на успех. Близнецы, которые ждут алименты, компенсации, субсидии – получат их. У сотрудников банков, налоговой, службы приставов, появятся новые карьерные возможности.

Рак

Вы очень сильны сейчас как переговорщик, миротворец, консультант, репетитор. На этой неделе Раки покажут высший пилотаж в любых делах, где происходит взаимодействие с одним слушателем или собеседником. В личной жизни тоже ожидаются приятные перемены – свидания, свадьбы, знакомства.

Лев

Продолжается время, благоприятное для заботы о здоровье, обследований, физиопроцедур, массажа, ухода за кожей и волосами. Вредные привычки отцепятся от вас, а положительные – укоренятся и приживутся. Звезды советуют воздержаться от работы на износ – всех денег не заработаете, больше отдыхайте.

Дева

У вас могут отмениться дальние поездки, поменяться учебное расписание. Если придется сдавать тесты или экзамены – не стоит надеяться на авось, готовьтесь серьезно. У многих Дев сейчас ренессанс личной жизни, отчего о работе и учебе думать сложно. Тем не менее, не забрасывайте дела!

Весы

Если у вас есть дети, уделяйте им внимание, потому что в их жизни может происходить что-то новое. Будьте осторожны во время занятий спортом, танцами – риск травм сейчас выше обычного. Старайтесь проводить больше времени дома – сейчас это ваше место силы, здесь вы отдыхаете и восстанавливаетесь.

Скорпион

С понедельника по среду включительно Луна в вашем знаке, и она не слишком дружелюбна. Вас может накрыть обида или слезливость. Прокачивайте силу воли, не давайте себе раскисать! Тем более что вокруг вас очень много романтики, и шансы устроить личную жизнь просто невероятные!

Стрелец

Продолжается время, удачное для заработков, повышения цен на ваши услуги, поиска более денежной работы. Все это можно и нужно делать до пятницы, после чего сделать паузу. Выходные принесут спокойное и ровное настроение. Постарайтесь выспаться и никуда не спешить – это очень домашние дни.

Козерог

В вашей жизни назревают перемены, и произойдут они уже очень скоро. Возможно, вы решитесь отказаться от какой-то ноши, либо довести до конца расставание с кем-то или чем-то. Будьте осторожны с финансами, так как всю неделю в этой сфере будет неспокойно. Берегите свои денежки и нервы.

Водолей

Меркурий в вашем знаке столкнется с кознями Урана. Необходимость перемен, конец старой, скучной, но такой привычной ситуации – таков общий фон этой недели. Вам придется принимать решения. Психотерапия, книги по самопомощи, медитации будут хорошим подспорьем и помогут решить личные проблемы.

Рыбы

Рыбы продолжают отмечать дни рождения в максимально благоприятной обстановке. Юпитер выступает в роли вашего ангела хранителя. Вы получите прекрасные подарки и теплые, искренние комплименты. В то же время старайтесь не утрачивать связь с реальностью, соблюдайте дедлайны, не нарушайте диету.