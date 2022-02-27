Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 28 февраля по 6 марта 2022 года.



Многие из нас считали, что за "ковидное" время научились жить в условиях полной неопределенности и адаптироваться к совершенно непривычным условиям. Но на самом деле отточить эти навыки – наша ближайшая перспектива!

Скопления планет в Рыбах (самом мутном и сложном для понимания знаке зодиака), и на стыке Козерога и Водолея, которые украсили небо на границе февраля и марта, однозначно говорят о большом количестве небесных игроков и полной непредсказуемости этой гремучей смеси энергий.

О том, как проиграется эта смесь в нашей реальности, мы уже примерно поняли, но, учитывая характер Рыб, включенность Черной и Белой Луны, а также кармических Лунных Узлов, говорят о том, что мы можем видеть лишь самый верхний, внешний слой событий, под которыми – темная глубина.

О ее содержимом мы можем пока только догадываться, но вряд ли продуктивно размышлять об этом. Ведь каждый из нас сейчас проходит свой экзамен, усваивает свои уроки, и именно на них нам нужно сосредоточиться.

Наиболее важными днями недели будут 2 и 5 марта. Второго марта произойдет Новолуние в Рыбах, в котором кроме Солнца и Луны будут задействованы Юпитер и Нептун. Самое подходящее время вспомнить о боге, высшей справедливости, благотворительности, карме, зеркальности, личной эволюции.

5 марта Солнце соединится с Юпитером, а Венера проведет свои последние часы в холодном и неуютном для нее Козероге. Это может быть кульминацией событий, за которым последует прояснение ситуации. Главный подвох дня – излишний оптимизм. В такие моменты лучше не принимать решения и не давать обещания!

А чтобы сохранять ясность ума или унять тревогу, можно использовать творческие энергии Нептуна. Музыка, живопись, дизайн, рукоделие, растения – все, что связано с красотой и гармонией, будет бальзамом для души.

Овен

Вам предстоят разборки с внутренними демонами, причем у каждого человека они свои: страхи, обиды, комплексы, воспоминания. Дайте им бой, иначе они будут портить вам настроение. С пятницы подрастет уверенность в себе, появятся успехи в личных делах, которые вы давно откладывали.

Телец

Новолуние принесет новые надежды на улучшение и исправление в ситуациях, которые вы уже считали проигранными. Не торопитесь отказываться от целей, которые были для вас актуальны в прошлом году – все еще может измениться. К концу недели решится вопрос, связанный с учебой или поездками.

Близнецы

Близнецам лучше отказаться на время от планов, касающихся работы, стартапов, расширения бизнеса. При этом вам важно верить в лучшее и оставаться на светлой стороне. Новолуние добавит новых задач, смысл которых глубже, чем вам кажется – это своеобразная проверка ваших истинных намерений.

Рак

Ракам Новолуние подсветит участки, требующие новых знаний. Вы поймете, чему нужно поучиться, каких навыков и компетенций не хватает. Тем, кто учится, звезды предложат новые направления, для всех остальных станут актуальны вещи, которые вы будете делать впервые, в том числе новые виды заработка.

Лев

Новая Луна призовет вас к решению насущных финансовых вопросов. Возможно, вы решите поменять банк или более ответственно относиться к предложениям, на которые раньше откликались. Ближе к выходным появятся хорошие новости, касающиеся учебы, поездок, отпусков, смены обстановки.

Дева

В личной жизни многих Дев начнется новый этап: знакомство, интересная встреча, переход отношений на новый уровень. Среди тех, кто пойдет в ЗАГС, чтобы жениться или разводиться, будет много Дев. При любом раскладе не забывайте сейчас заботиться о своем здоровье, в том числе ментальном.

Весы

Новолуние поможет вам найти время на утреннюю зарядку или деньги на курс массажа – на самом деле все окажется проще, чем вы думали: нужно лишь сделать эти вещи приоритетными. К концу недели активизируется противоположный пол – вас будут замечать, приглашать, делать комплименты.

Скорпион

Вы будете черпать энергию в творчестве, развлечениях, спорте, танцах. Новая Луна подбросит новых идей творческим Скорпионам, а родителям – хлопот с детьми. При всем этом вам будет легко понимать окружающих, особенно тех, кого вы любите. На выходные планируйте домашние дела – многое успеете.

Стрелец

Новолуние в Рыбах может сопровождаться событиями, которые вам сложно понять и объяснить. Поэтому их проще принять, не перегружая мозг риторическими вопросами, а сердце – обидами. В выходные звезды советуют заняться домашними животными, кулинарией, готовиться к дачному сезону.

Козерог

Многим Козерогам на этой неделе предстоит больше поездок, чем обычно, а также разговоров и бумажной волокиты. Возможно, активизируются ваши братья или сестры – позвонят, напишут. Вы также можете получить важные письма. Выходные начните с ревизии финансов: что вы делали не так в последнее время?

Водолей

Меркурий и Сатурн в вашем знаке слились воедино, так что Новолуние будет не единственным астровлиянием этой недели. Вы сможете разложить по полочкам все нюансы и разобраться в причинах проблем, которые вас беспокоят. Не забывайте беречь суставы, позвоночник, органы дыхания.

Рыбы

Говорят, жизнь – это то, что случилось с нами, когда у нас были совсем другие планы. Сейчас, на границе февраля и марта 2022 года, происходит именно это. Мыслите глобально, не зацикливайтесь на мелочах, но в то же время не увлекайтесь шапкозакидательством. Реально оценивайте свои силы и возможности.