Кто стоит за Чубайсом

Биография Анатолия Борисовича изобилует множеством эпизодов. Родился в Беларуси, Минской области. В школе учился в Украине. Пошел в среднюю школу в Одессе в 1962 году. Позже жил и учился во Львове, в средней школе. По собственным словам, учился в школе с военно-патриотическим воспитанием. В интервью 2012 года признался, что "ненавидел свою школу". С друзьями пытался разобрать здание школы на части и поджечь, однако удалось "оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике".

О том, что из себя представляет Анатолий Борисович как личность, Dni.Ru рассказал известный гипнолог Геннадий Гончаров. В 1967 году семья Чубайса переехала в Ленинград.

Будущий глава Роснано закончил образование в России. Стал доктором экономических наук. Его биография являет собой классический пример российско-украинско-белорусского родства во времена СССР.

Как все Близнецы Чубайс ветрено относится к браку. Женат третий раз. В январе 2012 года он оформил отношения с третьей женой – известной телеведущей Авдотьей Смирновой. Отношение общественности к попытке политика начать жизнь заново после 50, неоднозначно.

Чубайс непотопляемый, неприкасаемый, в огне не горит и в воде не тонет. Чубайc – это сила, Чубайс - это голова. Чубайс – золотой аусвайс в страну успеха и процветания. А кто его поддерживает, кто за ним стоит? Масоны? Ротшильды или Рокфеллеры? Да они и пальцем не пошевелят без выгоды.

Говорят рыжие счастливые и им везёт! Правда? pic.twitter.com/RTOKv7JXc2 — Борис Трофимов (@BorisTrofimov1) 17 марта 2017 г.

Будем считать, Чубайсом надо было родиться, а не непонятно кем. Умен, талантлив, расчетлив и непотопляем. Пережил многих политиков, генсеков и президентов. Известен тем, что в 90-е годы придумал приватизацию, а заодно и напугал россиян непонятным словом "ваучер", которые раздали каждому совершеннолетнему жителю нашей Родины.

Люди, родившиеся в год Деревянной Козы по Восточному Календарю, очень удачливы, особенно в вопросах, касающихся денег. Они к ним легко приходят и легко уходят. Но жить-то на что-то надо!

Чубайс – это глыба, живой монумент самому себе. И в основании такого монумента стоит чубайсовская приватизация. Скажете, да разве один Чубайс в том виноват? Конечно, не один. Но основу приватизации России заложил лично он, придумал все это сам. И много чего еще придумает, ведь Анатолий Борисович – "бессмертный". Он просто перерождается, чтобы стоять за троном во все времена.

