Новый провал Анатолия Чубайса

Проект Анатолия Чубайса Popslate закрылся. В руководстве подконтрольного "Роснано" стартапа заявили, что пока не могут вернуть деньги людям, вложившимся в создание "русского iPad".

Компания Plastic Logic, являющаяся партнером "Роснано", занималась разработкой чехла Popslate для iPhone с дополнительным e-ink-экраном (с электронными чернилами. – Прим. ред.), говорится на официальном сайте стартапа, который находится на стадии ликвидации. Причиной сворачивания проекта руководители организации Яшар Бехзади и Грег Мун назвали недостаток финансирования.

"У нас закончились деньги по двум основным причинам. Во-первых, мы потратили большую часть средств на разработку и подготовку к выпуску. Во-вторых, как вы знаете, мы столкнулись с критическими проблемами, значительно умножившими необходимые траты", – уточняется в заявлении.

В январе 2017 года чехол не прошел сертификацию от Apple, поскольку создавал помехи при приеме и передаче сигнала. В корпорации отметили, что зарядка устройства с помощью Popslate не является надежной и безопасной.

Еще в 2011 году компания "Роснано" инвестировала 150 миллионов долларов в создание четырехдюймового экрана для будущего чехла. Позже через краудфандинговую платформу Indiegogo проект собрал более одного миллиона долларов.

Напомним, что в 2015 году появилась первая версия чехла Popslate с черно-белым экраном. Тогда Анатолий Чубайс пообещал, что разработка станет "русским iPad".

Межтем только 15% россиян признались, что готовы рассмотреть вариант покупки смартфона от отечественных производителей. Такие данные получены в ходе опроса "Рамблер/новости". Большинство граждан – 57% – на вопрос "Вы бы купили себе российский смартфон?" выбрали вариант ответа "точно нет". Еще 28% респондентов отметили, что их решение зависело бы от цены смартфона. В опросе приняли участие более 2,2 тысячи граждан.