Чубайса шантажируют прослушкой

Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров.

"Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей за вымогательство и клевету", — написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Бывший политик посетовал на то, что в последнее время регулярно становится объектом шантажа. "Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации", – утверждает глава Роснано.

По словам Чубайса, к давлению на него подключился журналист Олег Лурье. Чубайс назвал появившуюся сегодня в "Живом журнале" публикацию под названием "Как быстро стать миллиардером. Инструкция от Анатолия Чубайса" смесью действительно имевших место фактов с полным бредом.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев предложил главе Роснано Анатолию Чубайсу и журналисту Олегу Лурье встретиться в телепрограмме "Поединок" на канале "Россия 1". Соловьев напомнил, что во время эфира будет идти народное голосование, где зрители смогут выбрать, кому доверяют больше.

Предлагаю @achubays и @OlegLurie встретиться или на Поединке или в студии @vesti_fm и люди проголосуют за того , чьим аргументам поверят. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 13 марта 2017 г.

Известно, что Лурье уже дал свое согласие на участие в передаче, однако предположил, что Чубайс найдет повод для отказа. Ранее, в январе 2017 года Чубайс уже отказывался от визита на передачу Соловьева.

В сентябре 2016 агентство Forbes сообщило об аресте судом построенного по заказу Чубайса дома и участка земли в Подмосковье, принадлежащих компании SFO Concept, зарегистрированной в Швейцарии. Компанию с 2010 года возглавляют Илья Сучков, брат Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса, и сын Василия Сучкова, который ранее работал с нынешним главой Роснано в Госкомимуществе. Публикация Олега Лурье в ЖЖ, в частности, посвящена совместной деятельности Анатолия Чубайса и Ильи Сучкова.