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Коронавирус
Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии

Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Выступая на "Валдае", российский лидер рассказал об угрозах, с которыми в последнее время столкнулся мир. Конечно, Владимир Путин не мог не упомянуть пандемию коронавируса, терзающую человечество по сей день. По словам президента России, она напомнила, насколько хрупким является мировое сообщество.

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Путин считает, что благодаря смертельному вирусу люди должны пересмотреть системы безопасности. Мол, только таким образом можно повысить шансы на выживание. "И пусть кто-то попробует сказать, что это не так", – резко высказался Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба.

Кроме того, современный капитализм, по мнению президента России, потерпел крах во время пандемии. В этом контексте глава государства упомянул протесты молодежи в некоторых странах против ограничений, вводимых в связи с ухудшением эпидобстановки. Путин же считает, что инфекция – только повод, а причины недовольства гораздо глубже.

Также российский лидер заявил, что привычные методы решения насущных проблем не работают, а также напомнил: Россия много раз призывала другие страны отбросить все амбиции и начать работать сообща.

Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, поскольку ситуация с коронавирусом ухудшилась (в Москве – с 28 октября). За последние сутки в стране было выявлено 36 339 случаев заражения, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 18:52 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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