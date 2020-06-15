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Вторая волна: карантин по коронавирусу может продлиться до полутора лет

Вторая волна: карантин по коронавирусу может продлиться до полутора лет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Карантин закончился, но специалисты уже вовсю предсказывают вторую волну эпидемии COVID-19. Возможна ли она? Могут ли переболевшие люди инфицироваться повторно? Когда инфекция будет окончательно побеждена? На вопросы "Дни.ру" ответил кандидат медицинский наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
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Что покажет тест на коронавирус?

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Важно выявить коронавирусную инфекцию как можно раньше – в первую очередь для изоляции пациента и наблюдения за его состоянием. Золотым стандартом диагностики считается ПЦР. С его помощью выявляют генетический материал вируса. Иногда ПЦР дает ложные отрицательные результаты, то есть вирус есть, а тест его не видит. В таком случае при тяжелом поражении легких проводят КТ. По характерным проявлениям врач может установить диагноз даже без положительного результата ПЦР. Но бывает и ложный положительный результат, когда вируса на самом деле нет, а тест его видит. Это ложные результаты бывают у абсолютно любого теста, их просто нужно учитывать и использовать два метода определения.

Существуют также методы определения специфических антител в крови. Чаще всего используют антитела к вирусу, которые определяют методом ИФА. Этот тест стоит дешевле, но он менее информативный. ИФА определяет не сам вирус, а антитела, которые вырабатываются организмом для его уничтожения. Но для ранней диагностики эти тесты не подходят, ведь антитела образуются не сразу, а лишь через 1-2 недели после заражения.

Что делать, если переболел без симптомов?

Антитела помогают выявить тех, кто уже переболел COVID-19 без симптомов. В их крови присутствуют IgG, но отсутствуют IgM, которые появляются только в острую фазу. IgM исчезают в среднем через два месяца, тогда как IgG может циркулировать в крови годами. Как долго сохраняется иммунитет, никто еще не знает, ведь новый коронавирус еще "молод". По аналогии с другими коронавирусами можно предположить, что защита сохраняется 1-2 года. Кстати, при обнаружении антител класса IgM может потребоваться посидеть дома две недели: ведь никто не знает, ваши антитела – это самое начало инфекции или следы после выздоровления.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

IgG защищает нас от повторного заражения COVID-19. Чем меньше времени прошло с момента последнего инфицирования, тем ниже риск повторного заражения. Даже если человек заболеет, инфекция будет протекать легче, чем в первый раз.

Что делать после коронавируса?

Наибольший опыт борьбы с коронавирусом имеют китайцы, так как они первыми столкнулись с этой инфекцией (судя по последним сообщениям, случилось это даже раньше, чем было заявлено изначально). В китайском руководстве по COVID-19 указано, что восстановление легких после инфекции предполагает контроль положения тела, которое обеспечивает дренаж мокроты, улучшение кровообращения и вентиляции. Также важно выполнение дыхательных упражнений – глубокое медленное дыхание и расширение грудной клетки в сочетании с разведением плеч.

Как восстановить органы после коронавируса?

Кишечник и печень не восстановятся сами по себе, если они пострадали от COVID-19. Кроме того, крайне важно понимать, что лечение может иметь побочные эффекты. В любом случае применяются жаропонижающие и противовоспалительные препараты, все они имеют побочное действие на желудок и печень. То есть в зависимости от дозы разрушаются и гибнут клетки печени, а в зависимости от длительности возникает воспаление в желудке и кишечнике. На эту тему было проведено уже много исследований.

Кроме того, для предотвращения развития бактериальной инфекции на фоне вирусного воспаления легких используются антибиотики, которые негативно влияют в первую очередь на кишечник. Это предполагает, что после коронавируса придется всерьез позаботится о пищеварении. Для восстановления печени нужно полноценное разнообразное питание, которое создаст условия. А для восстановления слизистой оболочки в желудке и кишечнике диета, самое главное, восстановить слизистую и снять воспаление.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Что будет после карантина?

В случае повторного роста числа инфицированных, вполне вероятно, что осенью 2020 года карантинные меры будут снова ужесточаться. По плану репетиции глобальной инфекции Event201 карантин может продлиться до 1,5 лет. Полностью быть уверенными, что карантин по поводу коронавируса больше не повторится, можно будет, по всей видимости, только после появления вакцины и всеобщей вакцинации населения.

Как предотвратить заражение?

Рекомендации ВОЗ по профилактике COVID-19 предполагают мытье рук часто, долго, с мылом или если нет возможности, то обработку рук спиртом, соблюдение дистанции – не приближайтесь к людям более чем на 1 метр, особенно к тем, кто кашляет и чихает.

Помогает ли маска?

Да, она мешает вам трогать грязными руками рот и нос. ВОЗ рекомендует ношение маски здоровым людям, ухаживающим за больным COVID-19 и всем кашляющим и чихающим. Маска будет эффективна только при соблюдении некоторых условий. Во-первых, перед тем как ее надеть, вы должны обработать руки антисептиком. Во-вторых, между маской и кожей лица не должно быть зазоров. В-третьих, прикасайтесь к маске всего два раза: когда надеваете и когда снимаете. Важно, чтобы маска была одноразовая – по истечению 2-4 часов ее нужно снять и утилизировать.

Раз уж входными воротами для коронавируса являются слизистые оболочки дыхательных путей и пищеварительная система, то здравый смысл предполагает их защиту. Это подтверждают и клинические исследования, большая часть которых проведена в Китае, США и Италии. Кроме того, люди, у которых были проблемы с пищеварением, болели сильнее, дольше и тяжелее. Поэтому период самоизоляции является еще и возможностью подлечить "старые раны" в желудке, кишечнике и легких. Для этого необходимо восстановить слизистую и снять воспаление.

Когда будет вакцина?

Десятки фармацевтических компаний во всем мире заняты разработкой вакцин. В данный момент более 40 препаратов находятся на разных стадиях доклинических и клинических исследований. ВОЗ надеется, что вакцина будет готова к лету 2021 года. Возможно, это случится и раньше. Некоторые многообещающие вакцины уже проходят клинические исследования, либо они запланированы на самое ближайшее время. Это mRNA-1273 (США), ChAdOx1 nCoV-19 (Великобритания) и Ad5-nCoV (Китай). Работают над вакциной и в России. Один из препаратов создан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Клинические исследования начнутся 29 июня.

15 июня 2020, 16:36

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