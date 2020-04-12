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Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года

Фото: Michael Nagle/Xinhua
Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 1,7 миллиона человек. Последние новости о пандемии COVID-19 на 12 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру". 
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Заболели – 1702539;

Умерли – 102818;

Выздоровели – 377503.

Соединенные Штаты обошли по показателю смертности Италию. По данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса в США умерли 18860 человек. В Италии количество летальных случаев составляет 18849. 

Кроме того, в Соединенных Штатах накану езафиксирован самое большое количество смертей в день с начала пандемии коронавируса – более двух тысяч человек. Больше всего случаев в Нью-Йорке, а также штатах Нью-Джерси, Мичиган и Иллинойс. 

Коронавирус в России

Заболели – 13584;

Умерли – 106;

Выздоровели – 1045.

За последние сутки выявлено 1667 случаев заболевания коронавирусом в России. На фоне пандемии активизировались мошенники. Специалисты компании Group-IB выявили рассылки гражданам требований оплатить штраф в четыре тысячи рублей за выход из дома.

Ссылаются преступники на несуществующее постановление Федеральной службы исполнения наказаний. Рассылку мошенники проводили посредством смс и через мессенджеры, в сообщении указывались имя, фамилия и отчество получателя.

Коронавирус в Москве

Заболели – 8852;

Умерли – 58;

Выздоровели – 499.

За последние сутки выявлено 1030 случаев заражения коронавирусом в Москве. Указом мэра Сергея Собянина со следующей недели в столице вводится пропускная система для передвижения на личном или общественном транспорте. Для пеших перемещений пропуска не нужны. Оформить пропуск можно будет на официальном сайте мэрии, по указанному на сайте телефону или посредством смс с 13 апреля, с 15-го числа он станет обязательным.

Вводятся три типа пропусков. Первый предназначен для работающих людей. Срок действия пропуска – до 30 апреля включительно. Также предусмотрены пропуска для обращения за медицинской помощью и иных целей – поездка в магазин, на дачу, в другой регион и прочее. Аналогичный режим вводится в Подмосковье.   

Для некоторых категорий граждан пропуска не нужны. К ним относятся военнослужащие, сотрудники правопорядка, судьи, журналисты, а также лица младше 14 лет.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва885231270
Россия135841061045
США5012721866627233
Весь мир1702539
102818377503

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире 

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 12 апреля 2020, 08:10

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